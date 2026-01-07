Специальная функция в оболочке One UI позволяет оптимизировать этот процесс и значительно продлить время работы гаджета без ограничения яркости или производительности. Редакция 24 Канала испытала эту фишку и расскажет вам, как все настроить.

Как заставить фоновые приложения перестать сажать аккумулятор?

Основная проблема быстрой разрядки часто скрывается в программах, которые постоянно проверяют обновления, синхронизируют данные и присылают уведомления в фоновом режиме. Когда десятки таких процессов работают одновременно, они создают значительную нагрузку на систему.

Впрочем в оболочке One UI предусмотрен инструмент, который поможет продлить время работы от батареи и называется он "Ограничение фонового использования". Эта функция автоматически переводит малоактивные приложения в режим сна, что позволяет повысить автономность смартфона более чем на 30%.

При этом владельцу не нужно идти на компромиссы: снижать частоту обновления экрана или постоянно держать включенным общий режим энергосбережения.

Как включить эту функцию?

Активировать функцию можно в меню настроек в разделе "Батарея". Пользователям доступны три категории ограничений.

"Программы в режиме сна" работают с определенными ограничениями,

работают с определенными ограничениями, "Программы в режиме глубокого сна" вообще не запускаются в фоне, пока их не открыть вручную.

Последний вариант идеально подходит для сервисов авиалиний, старых игр или утилит, которые нужны лишь время от времени.

Также существует список исключений – "Программы, которые никогда не переходят в режим сна". Сюда стоит добавить мессенджеры, облачные хранилища (например, OneDrive) и сервисы вроде Samsung Health, чтобы не пропустить важные оповещения и обеспечить корректное резервное копирование данных.

Управлять этим перечнем можно вручную, добавляя или удаляя программы через иконку "плюс" или меню с тремя точками.

Если возникают сомнения, какие именно приложения больше всего истощают систему, стоит просмотреть подробную статистику в настройках аккумулятора. Там отображается перечень приложений, которые чаще всего "пробуждают" телефон в фоне.

Это простая настройка позволит вам самостоятельно определить перечень программ, которые работают в фоне, "выключить" лишние приложения и увеличить автономность вашего смартфона тогда, когда это нужно больше всего.