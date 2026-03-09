Во время полномасштабной войны россия регулярно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, что приводит к масштабным отключениям света. В таких условиях стабильный доступ к интернету становится критически важным – для работы, новостей, связи с семьей и координации действий. Об этом пишет 24 Канал.

Какие решения помогают оставаться онлайн без электричества?

Одним из самых известных решений стал спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX. Он позволяет получать доступ к сети даже там, где отсутствует наземная инфраструктура. Однако система имеет недостаток – относительно высокое энергопотребление. Стандартный терминал Starlink может потреблять примерно 50–100 Вт электроэнергии, что делает его менее удобным во время длительных блэкаутов без генератора или большой батареи.

Поэтому пользователи все чаще ищут более энергоэффективные альтернативы.

Как отмечает Cnet, одним из самых простых вариантов является мобильный интернет через 4G или 5G модемы. Такие устройства потребляют в несколько раз меньше энергии и могут работать от павербанков. Например, компактные модемы от Huawei или ZTE способны работать много часов на встроенном аккумуляторе.

Еще один популярный вариант – мобильные роутеры. Устройства вроде TP-Link M7200 или Netgear Nighthawk M1 поддерживают SIM-карты операторов и раздают Wi-Fi для нескольких устройств. Они часто имеют батареи на несколько тысяч миллиампер-часов и могут работать до 10–15 часов без подзарядки.

Также во время блэкаутов используют обычные маршрутизаторы с низким энергопотреблением. Например, некоторые модели MikroTik или Ubiquiti потребляют всего 5–10 Вт. Если подключить их к источнику бесперебойного питания или паверстанции, интернет может работать значительно дольше, чем со спутниковой антенной.

Еще одним решением могут быть внешние антенны для мобильной связи. В условиях слабого сигнала они помогают стабилизировать 4G или 5G интернет без дополнительного энергопотребления. Такие антенны выпускают компании Poynting и Huawei.

В некоторых случаях используют и более компактные спутниковые системы. Например, решения от компаний Iridium или Inmarsat работают через спутники и потребляют значительно меньше энергии, хотя их скорость интернета обычно ниже, чем у Starlink.

Важную роль играют и портативные источники питания. Паверстанции от EcoFlow, Bluetti или Jackery позволяют питать модемы, роутеры и другие сетевые устройства в течение многих часов или даже дней.

Как пишет Adaptis, специалисты советуют комбинировать несколько решений одновременно. Например, основным каналом может быть проводной интернет с роутером, который работает от аккумулятора, а резервным – мобильный 4G модем. В случае полного исчезновения наземной инфраструктуры помочь может спутниковый интернет.

Таким образом, хотя Starlink остается важным инструментом для связи во время войны, существует ряд альтернативных технологий. Многие из них потребляют значительно меньше электроэнергии и лучше подходят для длительных блэкаутов, которые периодически возникают из-за атак россии на энергосистему Украины.