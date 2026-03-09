Під час повномасштабної війни росія регулярно атакує енергетичну інфраструктуру України, що призводить до масштабних відключень світла. У таких умовах стабільний доступ до інтернету стає критично важливим – для роботи, новин, зв’язку з родиною та координації дій. Про це пише 24 Канал.

Які рішення допомагають залишатися онлайн без електрики?

Одним із найвідоміших рішень став супутниковий інтернет Starlink від компанії SpaceX. Він дозволяє отримувати доступ до мережі навіть там, де відсутня наземна інфраструктура. Проте система має недолік – відносно високе енергоспоживання. Стандартний термінал Starlink може споживати приблизно 50–100 Вт електроенергії, що робить його менш зручним під час тривалих блекаутів без генератора або великої батареї.

Тому користувачі дедалі частіше шукають більш енергоефективні альтернативи.

Як зазначає Cnet, одним із найпростіших варіантів є мобільний інтернет через 4G або 5G модеми. Такі пристрої споживають у кілька разів менше енергії та можуть працювати від павербанків. Наприклад, компактні модеми від Huawei або ZTE здатні працювати багато годин на вбудованому акумуляторі.

Ще один популярний варіант – мобільні роутери. Пристрої на кшталт TP-Link M7200 або Netgear Nighthawk M1 підтримують SIM-карти операторів і роздають Wi-Fi для кількох пристроїв. Вони часто мають батареї на кілька тисяч міліампер-годин і можуть працювати до 10–15 годин без підзарядки.

Також під час блекаутів використовують звичайні маршрутизатори з низьким енергоспоживанням. Наприклад, деякі моделі MikroTik або Ubiquiti споживають лише 5–10 Вт. Якщо під’єднати їх до джерела безперебійного живлення або паверстанції, інтернет може працювати значно довше, ніж із супутниковою антеною.

Ще одним рішенням можуть бути зовнішні антени для мобільного зв’язку. В умовах слабкого сигналу вони допомагають стабілізувати 4G або 5G інтернет без додаткового енергоспоживання. Такі антени випускають компанії Poynting та Huawei.

У деяких випадках використовують і більш компактні супутникові системи. Наприклад, рішення від компаній Iridium або Inmarsat працюють через супутники та споживають значно менше енергії, хоча їхня швидкість інтернету зазвичай нижча, ніж у Starlink.

Важливу роль відіграють і портативні джерела живлення. Паверстанції від EcoFlow, Bluetti або Jackery дозволяють живити модеми, роутери та інші мережеві пристрої протягом багатьох годин або навіть днів.

Як пише Adaptis, фахівці радять комбінувати кілька рішень одночасно. Наприклад, основним каналом може бути дротовий інтернет із роутером, який працює від акумулятора, а резервним – мобільний 4G модем. У разі повного зникнення наземної інфраструктури допомогти може супутниковий інтернет.

Таким чином, хоча Starlink залишається важливим інструментом для зв’язку під час війни, існує низка альтернативних технологій. Багато з них споживають значно менше електроенергії і краще підходять для тривалих блекаутів, які періодично виникають через атаки росії на енергосистему України.