Как правильно рассчитать необходимую мощность станции?

Главная сложность при выборе оборудования для питания заключается в определении правильных технических характеристик. Переплата за избыточную емкость может достигать десятков тысяч гривен, тогда как недостаточно мощная зарядная станция не обеспечит работу вашей техники. Чтобы максимально упростить себе задачу и не считать все вручную, существует специализированный онлайн-калькулятор, пишет 24 Канал.

Инструмент работает по интуитивно понятному алгоритму. Пользователю необходимо выбрать электроприборы, которые он планирует подключать к станции, указать их потребляемую мощность и желаемое время автономной работы. На основе введенных данных программа автоматически формирует рекомендации по минимальным параметрам зарядной станции. Нажмите на меню "Показать оптимальные зарядные станции" и вы увидите нужные вам характеристики.

Найти онлайн-калькулятор можно по этой ссылке.

Для примера можно рассмотреть типичный набор бытовых устройств. Допустим, нужно обеспечить питание интернет-маршрутизатора (10 ватт в течение 5 часов), светодиодной лампы (10 ватт на 3 часа), ноутбука (60 ватт на 3 часа) и холодильника (100 ватт круглосуточно). После внесения этих параметров в таблицу калькулятор определяет, что минимальная емкость аккумулятора должна составлять 2 660 ватт-часов при рабочей мощности около 180 ватт.

Стоит учесть, что такие расчеты имеют ориентировочный характер: