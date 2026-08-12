Как китайские инженеры достигли нового показателя?

Экспериментальный вагон лаборатории Donghu выдержал значительное давление и перегрузки, возникавшие во время ускорения, и в очередной раз подтвердил высокую динамику разгона. В ходе испытаний специалисты проверяли не только скорость, но и точность работы всей системы, пишет Popular Science.

Поезда на магнитной подушке уже несколько десятилетий курсируют в Китае, Японии и отдельных странах Европы. Они движутся благодаря магнитным катушкам, которые создают переменное электромагнитное поле, поднимают вагон над путями и толкают его вперед без трения о рельсы.

Предварительные испытания

Самым быстрым коммерческим маглевом в мире на данный момент остается китайский поезд Fuxing. Он развивает максимальную скорость 349,23 километра в час, а его средняя скорость составляет 317,04 километра в час на маршруте длиной 1021,93 километра.

Первый публичный запуск испытательного вагона состоялся в июне 2025 года. Тогда аппарат разогнался до 650,17 километра в час за 7,1 секунды, а в июле инженеры увеличили максимальную скорость до 696,84 километра в час. В ноябре показатель достиг 798,23 километра в час, а во время последних испытаний вагон разогнался до 799,84 километра в час за 5,3 секунды.

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Что показали последние испытания

Для таких результатов требуется исключительная точность. На высоких скоростях вагон становится очень чувствительным к малейшим колебаниям, поэтому отклонения пути не должны превышать 0,5 миллиметра. Системы управления также должны обеспечивать сверхточное позиционирование вагона в пределах рабочих параметров.

Серия успешных запусков подтвердила сразу несколько технологических решений. Специалисты протестировали высоковольтную подачу энергии, контроль левитации, точное позиционирование, электромагнитную продвигающую систему и аварийное торможение.

Где можно использовать эту технологию

Обычные пассажирские перевозки на таких скоростях остаются маловероятными из-за высокой стоимости инфраструктуры, значительных потребностей в электроэнергии и требований к безопасности. Поэтому инженеры рассматривают другие направления применения.

Специалисты планируют адаптировать магнитное ускорение для запуска грузовых ракет, беспилотников и самолетов. Начальный разгон аппаратов перед взлетом с помощью маглева может сократить запасы топлива на борту. Кроме того, подобные электромагнитные системы могут найти применение в скоростных промышленных транспортных комплексах и лифтах.