Як китайські інженери дійшли до нового показника?

Експериментальний вагон лабораторії Donghu витримав значний тиск і перевантаження, що виникали під час прискорення, і вкотре підтвердив високу динаміку розгону. У тестах фахівці перевіряли не лише швидкість, а й точність роботи всієї системи, пише Popular Science.

Потяги на магнітній подушці вже кілька десятиліть курсують у Китаї, Японії та окремих країнах Європи. Вони рухаються завдяки магнітним котушкам, які створюють змінне електромагнітне поле, піднімають вагон над колією та штовхають його вперед без тертя об рейки.

Попередні випробування

Найшвидшим комерційним маглевом у світі зараз залишається китайський поїзд Fuxing. Він розвиває максимальну швидкість 349,23 кілометра на годину, а його середня швидкість становить 317,04 кілометра на годину на маршруті довжиною 1021,93 кілометра.

Перший публічний запуск випробувального вагона відбувся у червні 2025 року. Тоді апарат розігнався до 650,17 кілометра на годину за 7,1 секунди, а в липні інженери підняли максимальну швидкість до 696,84 кілометра на годину. У листопаді показник сягнув 798,23 кілометра на годину, а під час останніх випробувань вагон розігнався до 799,84 кілометра на годину за 5,3 секунди.

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Що показали останні тести

Для таких результатів потрібна виняткова точність. На високих швидкостях вагон стає дуже чутливим до найменших коливань, тому відхилення колії не повинні перевищувати 0,5 міліметра. Системи керування також мають забезпечувати надточне позиціонування вагона в межах робочих параметрів.

Серія успішних запусків підтвердила кілька технологічних рішень одразу. Фахівці протестували високовольтну подачу енергії, контроль левітації, точне позиціонування, електромагнітну просувну систему та аварійне гальмування.

Де можуть використати цю технологію

Звичайні пасажирські перевезення на таких швидкостях залишаються малоймовірними через високу вартість інфраструктури, значні потреби в електроенергії та вимоги до безпеки. Тож інженери розглядають інші напрями застосування.

Спеціалісти планують адаптувати магнітне прискорення для запуску вантажних ракет, безпілотників і літаків. Початковий розгін апаратів перед зльотом за допомогою маглеву може зменшити запаси пального на борту. Крім того, подібні електромагнітні системи можуть знайти застосування у швидкісних промислових транспортних комплексах та ліфтах.