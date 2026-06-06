Наследственность длиной в триста тысячелетий

Сегодня многие люди пытаются отследить историю своей семьи, используя записи в архивах, тесты ДНК или генеалогические сайты. Сейчас мировой рекорд самой длинной родословной принадлежит китайскому философу Конфуцию, семейное дерево которого охватывает более 80 поколений и длится почти 3 000 лет. Однако в масштабах всего нашего вида это лишь крошечный фрагмент истории. Современные ученые оценивают возраст Homo sapiens в 300 000 лет, опираясь на датировку древнейших известных окаменелостей, найденных в Марокко. Сколько же на самом деле поколений сменилось за этот колоссальный промежуток времени?

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Чтобы получить точный ответ, ученым нужно знать две ключевые величины: общее время существования вида и длину одного поколения, которую также называют интервалом поколений. Популяционный генетик из Университета Индианы в Блумингтоне Мэттью Ган объясняет, что этот интервал обычно определяют как средний возраст, в котором люди становятся родителями.

Количество поколений людей, живших на планете, будет равно времени с момента появления Homo sapiens как вида, разделенном на продолжительность одного поколения,

– прокомментировал Мэттью Ган.

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Стоит заметить, что этот интервал не является постоянным. Например, у мужчин он обычно длиннее, поскольку они могут иметь детей в более позднем возрасте, чем женщины. Исследователи проанализировали различные исторические и биологические данные, чтобы найти среднее значение.

В частности, исследование исландцев в 2003 году, основанное на церковных записях, показало, что за последние 300 лет средний интервал между поколениями составлял 30,3 года.

Другая работа 2005 года, которая изучала данные европейских женщин с 1960 по 2000 годы, определила средний показатель в 29,1 года.

Однако эти цифры отражают лишь недавнее прошлое. В 2023 году группа под руководством Мэттью Гана опубликовала в журнале Science Advances масштабное исследование, где проанализировали изменения интервала поколений за последние 250 000 лет. Ученые разработали модель, которая базируется на анализе генетических мутаций. Они обнаружили, что типы мутаций, которые родители передают своим детям, меняются в зависимости от возраста родителей.

Если вы знаете типы мутаций, которые особи передают своим детям в зависимости от своего возраста, вы можете попробовать оценить возраст целой группы людей,

– добавил Мэттью Ган.

Используя данные о миллионах мутаций, исследователи установили, что за четверть миллиона лет средняя продолжительность человеческого поколения составляла 26,9 года.

Если применить этот показатель ко всему периоду существования нашего вида (300 000 лет), мы получим примерно 11 152 поколения.

Другая точка зрения

Несмотря на точность математических моделей, другие эксперты призывают учитывать определенный диапазон значений. Эволюционный биолог Моисей Колл Масия из Института эволюционной биологии в Барселоне отмечает, что прошлые поколения могли иметь интервал где-то посередине между современными людьми и нашими ближайшими родственниками – шимпанзе. Продолжительность поколения у шимпанзе составляет около 24,6 лет.

Согласно подсчетам Масии, если брать верхнюю границу интервала в 30 лет, то человечество прошло через не менее 10 000 поколений. Если же ориентироваться на нижнюю границу в 24,6 года, то количество этапов возрастает до 12 195.

Независимо от того, какую методику мы выберем, очевидно одно: человеческая родословная является чрезвычайно глубокой, а каждый человек сегодня является результатом непрерывной цепи из более десяти тысяч предков.