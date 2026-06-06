Спадковість довжиною у триста тисячоліть

Сьогодні багато людей намагаються відстежити історію своєї родини, використовуючи записи в архівах, тести ДНК або генеалогічні сайти. Наразі світовий рекорд найдовшого родоводу належить китайському філософу Конфуцію, родинне дерево якого охоплює понад 80 поколінь і триває майже 3 000 років. Однак у масштабах всього нашого виду це лише крихітний фрагмент історії. Сучасні вчені оцінюють вік Homo sapiens у 300 000 років, спираючись на датування найдавніших відомих скам'янілостей, знайдених у Марокко. Cкільки ж насправді поколінь змінилося за цей колосальний проміжок часу?

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Щоб отримати точну відповідь, науковцям потрібно знати дві ключові величини: загальний час існування виду та довжину одного покоління, яку також називають інтервалом поколінь. Популяційний генетик з Університету Індіани в Блумінгтоні Меттью Ган пояснює, що цей інтервал зазвичай визначають як середній вік, у якому люди стають батьками.

Кількість поколінь людей, які жили на планеті, дорівнюватиме часу з моменту появи Homo sapiens як виду, поділеному на тривалість одного покоління,

– прокоментував Меттью Ган.

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Варто зауважити, що цей інтервал не є сталим. Наприклад, у чоловіків він зазвичай довший, оскільки вони можуть мати дітей у пізнішому віці, ніж жінки. Дослідники проаналізували різні історичні та біологічні дані, щоб знайти середнє значення.

Зокрема, дослідження ісландців у 2003 році, засноване на церковних записах, показало, що за останні 300 років середній інтервал між поколіннями становив 30,3 року.

Інша робота 2005 року, яка вивчала дані європейських жінок з 1960 по 2000 роки, визначила середній показник у 29,1 року.

Проте ці цифри відображають лише нещодавнє минуле. У 2023 році група під керівництвом Меттью Гана опублікувала в журналі Science Advances масштабне дослідження, де проаналізували зміни інтервалу поколінь за останні 250 000 років. Вчені розробили модель, яка базується на аналізі генетичних мутацій. Вони виявили, що типи мутацій, які батьки передають своїм дітям, змінюються залежно від віку батьків.

Якщо ви знаєте типи мутацій, які особини передають своїм дітям залежно від свого віку, ви можете спробувати оцінити вік цілої групи людей,

– додав Меттью Ган.

Використовуючи дані про мільйони мутацій, дослідники встановили, що за чверть мільйона років середня тривалість людського покоління становила 26,9 року.

Якщо застосувати цей показник до всього періоду існування нашого виду (300 000 років), ми отримаємо приблизно 11 152 покоління.

Інша точка зору

Попри точність математичних моделей, інші експерти закликають враховувати певний діапазон значень. Еволюційний біолог Мойсей Колл Масія з Інституту еволюційної біології в Барселоні зазначає, що минулі покоління могли мати інтервал десь посередині між сучасними людьми та нашими найближчими родичами – шимпанзе. Тривалість покоління у шимпанзе становить близько 24,6 року.

Згідно з підрахунками Масії, якщо брати верхню межу інтервалу в 30 років, то людство пройшло через щонайменше 10 000 поколінь. Якщо ж орієнтуватися на нижню межу у 24,6 року, то кількість етапів зростає до 12 195.

Незалежно від того, яку методику ми оберемо, очевидно одне: людський родовід є надзвичайно глибоким, а кожна людина сьогодні є результатом неперервного ланцюга з понад десяти тисяч предків.