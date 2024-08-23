Как это работает

Terrasmart говорит, что ее идея – это не какая-то физическая защита, вроде дополнительного покрытия, которое может взамен уменьшить эффективность солнечных панелей. Это новая функция укладки, которая является частью облачного программного обеспечения для контроля и мониторинга под названием PeakYield.

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Что это за функция? Представьте себе солнечные панели, которые автоматически меняют угол наклона, чтобы подготовиться к суровой погоде. Когда надвигается шторм, срабатывает функция укладки, которая располагает панели под углом, что уменьшает риск повреждения. Она защищает солнечные панели, чтобы те не были легкой добычей для града.

Функция защиты от града TerraTrak от Terrasmart подобна этому, но выводит такую защиту на новый уровень. Используя погодные данные Accuweather в режиме реального времени, TerraTrak может предсказать, когда может выпасть град, и автоматически наклоняет панели под оптимальным углом, который зависит от ряда параметров.

Автоматизировав защиту от града, компания исключает человеческий фактор из уравнения, гарантируя, что солнечные электростанции будут защищены каждый раз, когда на горизонте появится шторм.