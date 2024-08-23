Як це працює

Terrasmart каже, що її ідея – це не якийсь фізичний захист, на кшталт додаткового покриття, яке може натомість зменшити ефективність сонячних панелей. Це нова функція укладання, котра є частиною хмарного програмного забезпечення для контролю та моніторингу під назвою PeakYield.

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Що це за функція? Уявіть собі сонячні панелі, які автоматично змінюють кут нахилу, щоб підготуватися до суворої погоди. Коли насувається шторм, спрацьовує функція укладання, яка розташовує панелі під кутом, що зменшує ризик пошкодження. Вона захищає сонячні панелі, щоб ті не були легкою здобиччю для граду.

Функція захисту від граду TerraTrak від Terrasmart подібна до цього, але виводить такий захист на новий рівень. Використовуючи погодні дані Accuweather в режимі реального часу, TerraTrak може передбачити, коли може випасти град, і автоматично нахиляє панелі під оптимальним кутом, який залежить від ряду параметрів.

Автоматизувавши захист від граду, компанія виключає людський фактор з рівняння, гарантуючи, що сонячні електростанції будуть захищені кожного разу, коли на горизонті з'явиться шторм.