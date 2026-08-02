Кто и зачем читает ваши переписки с ИИ?

Платформы искусственного интеллекта превратились в настоящих "последних боссов" сбора данных в современном интернете. Раньше технологические гиганты просто следили за вашей активностью в сети, но с появлением умных чат-ботов люди сами начали рассказывать алгоритмам то, чего никогда бы не опубликовали в открытом доступе, пишет 24 Канал.

Если первые модели учили на массивах общедоступных Интернет-данных, то теперь основой для развития становятся именно частные взаимодействия. Они дают разработчикам гораздо более глубокое понимание того, как люди мыслят, общаются и решают проблемы.

В настоящее время большинство компаний используют полученную информацию исключительно для совершенствования своих моделей, а не для продажи рекламодателям. Однако OpenAI, например, уже долго тестирует рекламу в ChatGPT. Компания подбирает ее внутренними инструментами и не передает ваши чаты посторонним.

Google также официально заявляет, что переписку в Gemini не используют для таргетирования объявлений, однако формулировки в их политике конфиденциальности оставляют дверь открытой для изменений в будущем.

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ChatGPT, Gemini и Claude: особенности настроек

Каждый популярный сервис имеет свои правила игры, которые стоит знать перед началом работы. ChatGPT от компании OpenAI по умолчанию собирает ваши запросы, загруженные медиафайлы и собственные ответы. Чтобы остановить этот процесс, необходимо вручную отключить функцию "Улучшать модель для всех" в настройках данных.

Однако даже это не означает полной анонимности: все диалоги все равно логируются на серверах. Кроме того, отказ действует только на будущие разговоры, а все написанное раньше уже могло попасть в обучающую выборку. Важно помнить, что удаление чата не убирает его из систем мгновенно – компания хранит данные не менее 30 дней из соображений безопасности.

Ситуация с Google Gemini еще более сложная. Независимо от ваших настроек, образцы ваших диалогов могут читать живые люди – специально обученные рецензенты. Google прямо предупреждает пользователей не вводить ничего, что они не хотели бы показать постороннему человеку. Хотя историю активности можно отключить в аккаунте Google, данные, которые уже просмотрел рецензент, сохраняются до 3 лет вместе с технической информацией о устройстве и местонахождении.

Компания Anthropic со своим ботом Claude ранее позиционировала себя как более приватную альтернативу, но теперь также использует данные пользователей для обучения. Удаление разговоров здесь работает более эффективно: чат полностью исчезает с бэкенда в течение 30 дней и никогда не используется для тренировки новых моделей, даже если соответствующая настройка была включена в момент общения.

Игроки из социальных сетей: Grok и Meta AI

Искусственный интеллект от Илона Маска, Grok , имеет две разные политики конфиденциальности. Если вы пользуетесь им через социальную сеть X, он получает доступ к вашим публичным постам, взаимодействиям и даже голосовым запросам. Лучший способ защититься в этом случае – сделать свой аккаунт приватным, что закроет ваши данные от тренировки модели гораздо надежнее любых переключателей.

Наиболее агрессивную политику демонстрирует Meta. Она обучает свои алгоритмы всему, что вы публикуете в Facebook и Instagram. Более того, вы можете стать частью обучающей выборки, даже не имея аккаунта в этих соцсетях – достаточно того, чтобы кто-то другой застиг фото с вами или упомянул вас в подписи. В отличие от конкурентов, Meta не предлагает простой кнопки отказа. Пользователи могут только подать специальную форму возражения, но компания не гарантирует, что ее удовлетворит.

Как защитить свою цифровую личность?

Главный совет от экспертов – никогда не воспринимать искусственный интеллект как второго или реального человека . Это только инструмент, работающий на основе сложных статистических предсказаний, а не подлинного понимания.

Для минимизации рисков следует использовать временные или инкогнито-режимы, которые есть почти в каждом сапоге. Они не сохраняют историю и не используют текущий диалог для обучения.

Также будьте осторожны с функциями обратной связи: когда вы ставите "лайк" или "дизлайк" ответа бота, система воспринимает это как разрешение затянуть весь разговор в обучающую базу, даже если общий доступ к данным отключен.

В конце концов, самая надежная защита проста: если вы не хотите, чтобы информация существовала через полгода на чужих серверах, просто не печатайте ее.