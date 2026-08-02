Хто і навіщо читає ваші листування з ШІ?

Платформи штучного інтелекту перетворилися на справжніх "останніх босів" збору даних у сучасному інтернеті. Раніше технологічні гіганти просто стежили за вашою активністю в мережі, але з появою розумних чат-ботів люди самі почали розповідати алгоритмам те, чого ніколи б не опублікували у відкритому доступі, пише 24 Канал.

Якщо перші моделі вчили на масивах загальнодоступних інтернет-даних, то тепер основою для розвитку стають саме приватні взаємодії. Вони дають розробникам набагато глибше розуміння того, як люди мислять, спілкуються та вирішують проблеми.

Наразі більшість компаній використовує отриману інформацію виключно для вдосконалення своїх моделей, а не для продажу рекламодавцям. Проте OpenAI, наприклад, уже тривалий час тестує рекламу в ChatGPT. Компанія підбирає її внутрішніми інструментами та не передає ваші чати стороннім особам.

Google також офіційно заявляє, що листування в Gemini не використовують для таргетування оголошень, проте формулювання в їхній політиці конфіденційності залишають двері відчиненими для змін у майбутньому.

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ChatGPT, Gemini та Claude: особливості налаштувань

Кожен популярний сервіс має власні правила гри, які варто знати перед початком роботи. ChatGPT від компанії OpenAI за замовчуванням збирає ваші запити, завантажені медіафайли та власні відповіді. Щоб зупинити цей процес, потрібно вручну вимкнути функцію "Покращувати модель для всіх" у налаштуваннях даних.

Проте навіть це не означає повну анонімність: усі діалоги все одно логуються на серверах. Крім того, відмова діє лише на майбутні розмови, а все написане раніше вже могло потрапити в навчальну вибірку. Важливо пам'ятати, що видалення чату не прибирає його з систем миттєво – компанія зберігає дані щонайменше 30 днів з міркувань безпеки.

Ситуація з Google Gemini ще складніша. Незалежно від ваших налаштувань, зразки ваших діалогів можуть читати живі люди – спеціально навчені рецензенти. Google прямо попереджає користувачів не вводити нічого, що вони не хотіли б показати сторонній людині. Хоча історію активності можна вимкнути в обліковому записі Google, дані, які вже переглянув рецензент, зберігаються до 3 років разом із технічною інформацією про ваш пристрій і місцеперебування.

Компанія Anthropic зі своїм ботом Claude раніше позиціонувала себе як більш приватну альтернативу, але тепер також використовує дані користувачів для навчання. Видалення розмов тут працює ефективніше: чат повністю зникає з бекенду протягом 30 днів і ніколи не використовується для тренування нових моделей, навіть якщо відповідне налаштування було увімкнене в момент спілкування.

Гравці з соціальних мереж: Grok та Meta AI

Штучний інтелект від Ілона Маска, Grok, має дві різні політики конфіденційності. Якщо ви користуєтеся ним через соціальну мережу X, він отримує доступ до ваших публічних постів, взаємодій та навіть голосових запитів. Найкращий спосіб захиститися в цьому випадку – зробити свій акаунт приватним, що закриє ваші дані від тренування моделі набагато надійніше за будь-які перемикачі.

Найбільш агресивну політику демонструє Meta. Вона навчає свої алгоритми на всьому, що ви публікуєте у Facebook та Instagram. Понад те, ви можете стати частиною навчальної вибірки, навіть не маючи акаунту в цих соцмережах – достатньо того, щоб хтось інший запостив фото з вами або згадав вас у підписі. На відміну від конкурентів, Meta не пропонує простої кнопки відмови. Користувачі можуть лише подати спеціальну форму заперечення, але компанія не гарантує, що задовольнить її.

Як захистити свою цифрову особистість?

Головна порада від експертів – ніколи не сприймати штучний інтелект як друга чи реальну людину. Це лише інструмент, який працює на основі складних статистичних передбачень, а не справжнього розуміння.

Для мінімізації ризиків варто використовувати тимчасові або інкогніто-режими, які є майже в кожному боті. Вони за задумом не зберігають історію та не використовують поточний діалог для навчання.

Також будьте обережні з функціями зворотного зв'язку: коли ви ставите "лайк" або "дизлайк" відповіді бота, система сприймає це як дозвіл затягнути всю розмову в навчальну базу, навіть якщо загальний доступ до даних вимкнено.

Зрештою, найнадійніший захист простий: якщо ви не хочете, щоб інформація існувала через пів року на чужих серверах, просто не друкуйте її.