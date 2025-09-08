На снимке видно несколько объектов глубокого космоса, которые вместе создают вид огромной космической акулы. Ее тело – это огромное межзвездное облако пыли и газа, объясняет 24 Канал со ссылкой на объяснение Бречера.

Как выглядит и из чего состоит "космическая акула"?

Излучение от энергичных звезд придало облаку форму открытой пасти. Если смотреть направо, можно разглядеть очертания спинного и грудного плавников.



Космическая акула / Фото Рональд Бречер

Что видно на этом фото?

Единственным большим "глазом" хищника является звезда шестой звездной величины HD 211300. Чуть позади "спинного плавника" видна спиральная галактика с перемычкой PGC 67671, которая выглядит как светлое пятно. Синие участки вверху и внизу изображения – это отражательные туманности. Они представляют собой облака пыли и газа, частицы которых эффективно рассеивают синий свет от соседних звезд.

Рональд Бречер отметил, что любит фотографировать темные туманности. По его словам, для этого требуется достаточно длительное время экспозиции без лунного света, поскольку испарения туманности очень слабые. Он также добавил, что наличие галактики и нескольких синих отражающих туманностей стало приятным бонусом.

Какое оборудование использовал фотограф?

Свой снимок Бречер сделал из своего дома в Гвельфе, Канада, в течение нескольких ночей с 23 по 30 июля, во время первой четверти Луны.

Он использовал рефрактор Sky-Watcher Esprit 70 EDX с астрономической камерой QHY367C Pro. Полученные данные были обработаны с помощью программного обеспечения PixInsight.



Оборудование, которое использовал астрофотограф / Фото Sky-Watcher