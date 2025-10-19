Проблема космического мусора становится все более острой из-за деятельности частных компаний, например SpaceX, которая уже имеет на орбите около 8600 активных спутников Starlink, сообщает 24 Канал со ссылкой Futurism.

Что за "космическая броня" и как она работает?

Всего вокруг планеты вращается 25 тысяч отслеживаемых объектов, но, по оценкам исследователей, существует до 170 миллионов более мелких обломков, которые невозможно отследить. Эти частицы представляют серьезную угрозу для критической инфраструктуры.

По состоянию на конец 2024 года диспетчеры космического движения выдавали около 1000 предупреждений о возможных столкновениях ежедневно.

Чтобы решить эту проблему, аэрокосмическая компания Atomic-6 разработала "космическую броню". Это серия легких плиток, созданных по методу преобразования композита в смолу. По данным компании, этот материал защищает космические аппараты и астронавтов от всего неотслеживаемого мусора размером до 3 миллиметров, что составляет 90% обломков на низкой околоземной орбите.

Главное преимущество "космической брони" заключается в том, что она не создает "вторичные" обломки при столкновении, в отличие от традиционной защиты спутников. Старые щиты хоть и поглощают удар, но со временем сами могут стать источником нового мусора. Разработка продукта длилась около 18 месяцев и включала значительные испытания на прочность, рассказывает Space.com.

"Космическую броню" предлагают в виде шестиугольных плиток, но при необходимости ей можно придать любую форму. Также Atomic-6 утверждает, что их разработка является ответом на угрозу со стороны "вражеских космических аппаратов", хотя ни одной кинетической атаки на спутник до сих пор не было зафиксировано. Первые спутники, оснащены новой броней, планируют запустить на орбиту уже в 2026 году.