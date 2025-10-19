Проблема космічного сміття стає дедалі гострішою через діяльність приватних компаній, як-от SpaceX, яка вже має на орбіті близько 8600 активних супутників Starlink, повідомляє 24 Канал з посиланням Futurism.

Дивіться також Військові супутники Starshield від SpaceX викрили у порушенні міжнародних стандартів зв'язку

Що за "космічна броня" і як вона працює?

Загалом навколо планети обертається 25 тисяч відстежуваних об'єктів, але, за оцінками дослідників, існує до 170 мільйонів дрібніших уламків, які неможливо відстежити. Ці частинки становлять серйозну загрозу для критичної інфраструктури.

Станом на кінець 2024 року диспетчери космічного руху видавали близько 1000 попереджень про можливі зіткнення щодня.

Щоб розв'язати цю проблему, аерокосмічна компанія Atomic-6 розробила "космічну броню". Це серія легких плиток, створених за методом перетворення композиту в смолу. За даними компанії, цей матеріал захищає космічні апарати та астронавтів від усього невідстежуваного сміття розміром до 3 міліметрів, що становить 90% уламків на низькій навколоземній орбіті.

Головна перевага "космічної броні" полягає в тому, що вона не створює "вторинні" уламки при зіткненні, на відміну від традиційного захисту супутників. Старі щити хоч і поглинають удар, але з часом самі можуть стати джерелом нового сміття. Розробка продукту тривала близько 18 місяців і включала значні випробування на міцність, розповідає Space.com.

"Космічну броню" пропонують у вигляді шестикутних плиток, але за потреби їй можна надати будь-яку форму. Також Atomic-6 стверджує, що їхня розробка є відповіддю на загрозу з боку "ворожих космічних апаратів", хоча жодної кінетичної атаки на супутник досі не було зафіксовано. Перші супутники, оснащені новою бронею, планують запустити на орбіту вже у 2026 році.