Прототип разогнался до скорости 0,9 Маха и поднялся на высоту 15 000 метров, превзойдя предыдущие рекорды скорости и высоты в три и пять раз соответственно. Этот прогресс приближает космический самолет к преодолению звукового барьера, который, как ожидается, будет достигнут будущим прототипом Mk-IIA. Следующий прототип Mk-IIB имеет целью достичь гиперзвуковых скоростей.

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Год назад 4,5-метровый Mk-II Aurora мог развивать скорость всего 315 км/ч и подниматься на высоту 1 800 метров. Недавние испытания, проведенные в начале лета, продемонстрировали значительный скачок в производительности, и теперь космический самолет приближается к порогу сверхзвукового полета.

Это достижение является частью более широкой цели Dawn Aerospace – разработать многоразовый аппарат, способный доставлять небольшие полезные грузы на высоту от 30 до 100 километров. Конечная цель включает запуск до 250 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с помощью одноразовой верхней ступени и подъем до 900 килограммов в стратосферу.

Тестовый полет Mk-II Aurora: смотрите видео

Стратегия Dawn Aerospace предусматривает постепенный подход к разработке многоразовых аппаратов для доставки полезного груза, решая все более сложные миссии с точки зрения объема груза и высоты полета.

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Главное преимущество космического самолета, оснащенного ракетным двигателем, заключается в его быстром многократном использовании. Космический самолет рассчитан на выполнение двух коммерческих полетов в течение одного дня, что значительно повышает эффективность и частоту миссий по доставке полезного груза.

Компания считает, что диапазон высот, который покрывает космический самолет Mk-II Aurora, заполняет пробел, не заполненный существующими аэростатами и спутниковыми технологиями.