Прототип розігнався до швидкості 0,9 Маха і піднявся на висоту 15 000 метрів, перевершивши попередні рекорди швидкості і висоти в три і п'ять разів відповідно. Цей прогрес наближає космічний літак до подолання звукового бар'єру, який, як очікується, буде досягнутий майбутнім прототипом Mk-IIA. Наступний прототип Mk-IIB має на меті досягти гіперзвукових швидкостей.

Читайте на сайті Відкриття космічного зонда Parker Solar Probe допоможе розгадати найбільшу таємницю Сонця

Рік тому 4,5-метровий Mk-II Aurora міг розвивати швидкість лише 315 км/год і підніматися на висоту 1 800 метрів. Нещодавні випробування, проведені на початку літа, продемонстрували значний стрибок у продуктивності, і тепер космічний літак наближається до порогу надзвукового польоту.

Це досягнення є частиною ширшої мети Dawn Aerospace – розробити багаторазовий апарат, здатний доставляти невеликі корисні вантажі на висоту від 30 до 100 кілометрів. Кінцева мета включає запуск до 250 кілограмів корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту за допомогою одноразового верхнього ступеня і підйом до 900 кілограмів у стратосферу.

Тестовий політ Mk-II Aurora: дивіться відео

Стратегія Dawn Aerospace передбачає поступовий підхід до розробки багаторазових апаратів для доставки корисного вантажу, вирішуючи все більш складні місії з погляду обсягу вантажу і висоти польоту.

Дивіться також SpaceX забруднює довкілля в Техасі, але регуляторні органи закривають на це очі

Головна перевага космічного літака, оснащеного ракетним двигуном, полягає в його швидкому багаторазовому використанні. Космічний літак розрахований на виконання двох комерційних польотів протягом одного дня, що значно підвищує ефективність і частоту місій з доставки корисного вантажу.

Компанія вважає, що діапазон висот, який покриває космічний літак Mk-II Aurora, заповнює прогалину, не заповнену існуючими аеростатами та супутниковими технологіями.