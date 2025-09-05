Что стоит за этим решением?

Правительство Великобритании в официальном заявлении сообщило, что до апреля 2026 года Космическое агентство (UKSA) прекратит существование как независимая организация и станет частью Департамента науки, инноваций и технологий (DSIT). Официальной причиной такого шага называют стремление сократить расходы, устранить дублирование функций и усилить министерский контроль над космической программой страны. Представители правительства уверяют, что название и бренд UKSA будут сохранены, а слияние позволит объединить экспертизу обеих организаций под одной крышей, что ускорит прогресс в космической отрасли, пишет 24 Канал.

Судя по всему, для инсайдеров и экспертов отрасли эта новость не стала неожиданностью. Разговоры об эффективности UKSA и целесообразности его существования в правительственных кругах велись примерно с 2020 года. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что агентство начали воспринимать как изолированную структуру, которая больше занимается продвижением одной лишь идеи космоса, чем практическим удовлетворением реальных потребностей государства.

Одной из главных претензий к UKSA была его тесное сотрудничество с Европейским космическим агентством (ЕКА). Великобритания исторически направляла значительную часть своего космического бюджета в ЕКА, а не на развитие собственной сильной программы. Более 80% бюджета UKSA шло именно в ЕКА, из-за чего в правительстве возникло впечатление, будто британское агентство больше прислушивается к пожеланиям европейской организации, чем к потребностям собственной страны. Критику также вызвала недостаточная прозрачность работы ЕКА, которое, будучи межправительственной институцией, защищено дипломатическим иммунитетом.

Решению о поглощении предшествовал отчет Национального аудиторского офиса за 2024 год, который выявил неэффективность в работе UKSA и неспособность агентства обеспечить полную отдачу от инвестиций в ЕКА.

Какими будут последствия?

Некоторые эксперты опасаются, что этот шаг может ослабить позиции Великобритании в ЕКА и замедлить развитие космической отрасли в стране минимум на год, пока будут продолжаться внутренние изменения. Существуют также опасения, что это является возвращением к старой, менее эффективной модели управления, которая существовала до создания UKSA в 2010 году.

В то же время есть и те, кто поддерживает это решение. Генеральный директор UKSA Пол Бейт приветствовал этот шаг, заявив, что объединенная структура позволит быстрее и легче воплощать космические цели страны в реальность.

Несмотря на критику, за 15 лет существования UKSA британская космическая индустрия продемонстрировала значительный рост. По состоянию на 2025 год, сектор рос более чем на 3,3% ежегодно, обеспечивая более 55 тысяч рабочих мест.