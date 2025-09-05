Що стоїть за цим рішенням?

Уряд Великої Британії в офіційній заяві повідомив, що до квітня 2026 року Космічне агентство (UKSA) припинить існування як незалежна організація та стане частиною Департаменту науки, інновацій і технологій (DSIT). Офіційною причиною такого кроку називають прагнення скоротити витрати, усунути дублювання функцій і посилити міністерський контроль над космічною програмою країни. Представники уряду запевняють, що назва та бренд UKSA будуть збережені, а злиття дозволить об'єднати експертизу обох організацій під одним дахом, що прискорить прогрес у космічній галузі, пише 24 Канал.

Судячи з усього, для інсайдерів та експертів галузі ця новина не стала несподіванкою. Розмови про ефективність UKSA та доцільність його існування в урядових колах велися приблизно з 2020 року. Джерела, знайомі з ситуацією, стверджують, що агентство почали сприймати як ізольовану структуру, яка більше опікується просуванням самої лише ідеї космосу, ніж практичним задоволенням реальних потреб держави.

Однією з головних претензій до UKSA була його тісна співпраця з Європейським космічним агентством (ЄКА). Велика Британія історично спрямовувала значну частину свого космічного бюджету до ЄКА, а не на розвиток власної сильної програми. Понад 80% бюджету UKSA йшло саме в ЄКА, через що в уряді виникло враження, ніби британське агентство більше дослухається до побажань європейської організації, ніж до потреб власної країни. Критику також викликала недостатня прозорість роботи ЄКА, яке, будучи міжурядовою інституцією, захищене дипломатичним імунітетом.

Рішенню про поглинання передував звіт Національного аудиторського офісу за 2024 рік, який виявив неефективність у роботі UKSA та нездатність агентства забезпечити повну віддачу від інвестицій у ЄКА.

Якими будуть наслідки?

Деякі експерти побоюються, що цей крок може послабити позиції Великої Британії в ЄКА та уповільнити розвиток космічної галузі в країні щонайменше на рік, поки триватимуть внутрішні зміни. Існують також побоювання, що це є поверненням до старої, менш ефективної моделі управління, яка існувала до створення UKSA у 2010 році.

Водночас є й ті, хто підтримує це рішення. Генеральний директор UKSA Пол Бейт привітав цей крок, заявивши, що об'єднана структура дозволить швидше та легше втілювати космічні цілі країни в реальність.

Попри критику, за 15 років існування UKSA британська космічна індустрія продемонструвала значне зростання. Станом на 2025 рік, сектор зростав більш ніж на 3,3% щорічно, забезпечуючи понад 55 тисяч робочих місць.