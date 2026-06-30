Уникальная лаборатория на МКС

Международная космическая станция получила сверхмощный инструмент для исследования тайн микромира. Астронавты запустили обновленную квантовую лабораторию Cold Atom Lab, разработанную в NASA, которая охлаждает атомы почти до абсолютного нуля. Как сообщает SciTechDaily, этот уникальный прибор размером с небольшой холодильник позволит ученым исследовать загадочное "пятое состояние материи" в условиях невесомости.

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Квантовая физика изучает поведение мельчайших частиц: атомов, электронов и фотонов. В этом микромире привычные законы физики не действуют – атомы могут вести себя как волны, проходить сквозь препятствия или находиться в нескольких местах одновременно. Чтобы зафиксировать эти чудеса, Cold Atom Lab охлаждает атомы до экстремальных температур – ниже минус 459 градусов по Фаренгейту, что равно минус 273,15 градуса по Цельсию (практически абсолютный ноль).

В таких условиях атомы почти полностью останавливаются и сливаются в один "суператом" – конденсат Бозе-Эйнштейна. Это и есть пятое состояние материи (после твердого, жидкого, газообразного и плазмы), где господствуют законы квантовой механики.

При сверхнизких температурах материя ведет себя совершенно иначе. Волновые свойства атомов начинают доминировать, что позволяет нам проводить чрезвычайно точные измерения времени, гравитации и движения,

– объясняет Джейсон Уильямс, научный сотрудник проекта в Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL).

Создать такие условия на орбите – чрезвычайно сложная инженерная задача. Процесс начинается с нагрева рубидия или калия до 400 градусов по Цельсию, чтобы получить газ в вакуумной камере. Затем ученые направляют на него лазеры, которые "тормозят" атомы, отбирая у них энергию и снижая температуру. На заключительном этапе магнитная ловушка окончательно обездвиживает облако атомов.

На Земле гравитация быстро разрушает это состояние, но в невесомости на МКС ученые могут наблюдать за квантовыми волнами гораздо дольше. Чтобы реализовать это, инженеры NASA поместили огромную наземную лабораторию с лазерами и зеркалами в один компактный блок на космической станции.



Астронавтка Джессика Мейр работает с оборудованием Cold Atom Lab на МКС / Фото NASA

Что изменилось после модернизации?

Это уже четвертое обновление лаборатории с момента ее запуска в 2018 году. Коммерческая грузовая миссия доставила новый научный модуль на МКС 11 апреля 2026 года. Уже 8 мая астронавтка Джессика Мейр успешно завершила монтаж обновленного оборудования, установив новые оптические волокна и вспомогательные приборы.

Модернизация принесла два ключевых технических модуля:

Модуль SM-3X: позволяет собирать больше атомов и обеспечивает большую гибкость экспериментов. Благодаря ему ученые могут создавать конденсаты Бозе-Эйнштейна, которые в 5 раз больше тех, что получались на предыдущих версиях.

позволяет собирать больше атомов и обеспечивает большую гибкость экспериментов. Благодаря ему ученые могут создавать конденсаты Бозе-Эйнштейна, которые в 5 раз больше тех, что получались на предыдущих версиях. Модуль HXM-1: обновляет электронику, питающую магнитные системы, для поддержки новых возможностей ловушки.

Мы осуществляем квантовую революцию 2.0 – учимся напрямую манипулировать крупными квантовыми состояниями. Это откроет путь к созданию новых технологий, подобно тому, как первая квантовая революция подарила нам лазеры, мобильные телефоны и МРТ,

– отмечает Итан Эллиотт, заместитель научного руководителя проекта в JPL.

Кто руководит исследованиями и каковы их цели?

В настоящее время работу модернизированной лаборатории поддерживают 5 международных исследовательских групп. Помимо прикладных измерений, эксперименты в Cold Atom Lab направлены на решение фундаментальных научных вопросов:

Проверка принципов общей теории относительности Альберта Эйнштейна;

Поиск ответов на загадки темной материи и темной энергии;

Разработка сверхточных интерферометров для навигации и гравитационного зондирования Земли и Луны.

Проектом руководит Калифорнийский технологический институт (Caltech) в Пасадене. Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) спроектировала, построила и продолжает управлять работой установки на орбите. Исследование спонсирует отдел биологических и физических наук (BPS) Директората научных миссий NASA в Вашингтоне.

Как подчеркнул руководитель проекта Камаль Оудрири, это обновление позволяет ученым приблизиться к контролю над границами квантового мира и гарантирует лидерство в развитии космических квантовых технологий будущего.