Унікальна лабораторія на МКС
Міжнародна космічна станція отримала надпотужний інструмент для дослідження таємниць мікросвіту. Астронавти запустили оновлену квантову лабораторію Cold Atom Lab, розроблену в NASA, яка охолоджує атоми майже до абсолютного нуля. Як повідомляє SciTechDaily, цей унікальний прилад розміром із невеликий холодильник дозволить вченим досліджувати загадковий "п'ятий стан матерії" в умовах невагомості.
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Квантова фізика вивчає поведінку найдрібніших частинок: атомів, електронів і фотонів. У цьому мікросвіті звичні закони фізики не діють – атоми можуть поводитися як хвилі, проходити крізь перешкоди або перебувати у кількох місцях одночасно. Щоб зафіксувати ці дива, Cold Atom Lab охолоджує атоми до екстремальних температур – нижче мінус 459 градусів за Фаренгейтом, що дорівнює мінус 273,15 градуса за Цельсієм (практично абсолютний нуль).
У таких умовах атоми майже повністю зупиняються і зливаються в один "суператом" – конденсат Бозе-Ейнштейна. Це і є п'ятий стан матерії (після твердого, рідкого, газоподібного та плазми), де панують закони квантової механіки.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
За наднизьких температур матерія поводиться зовсім інакше. Хвильова природа атомів починає домінувати, що дозволяє нам проводити надзвичайно точні вимірювання часу, гравітації та руху,
– пояснює Джейсон Вільямс, науковий співробітник проєкту в Лабораторії реактивного руху NASA (JPL).
Створити такі умови на орбіті – надскладне інженерне завдання. Процес починається з нагрівання рубідію або калію до 400 градусів за Цельсієм, щоб отримати газ у вакуумній камері. Потім учені спрямовують на нього лазери, які "гальмують" атоми, забираючи у них енергію та знижуючи температуру. На фінальному етапі магнітна пастка остаточно знерухомлює хмару атомів.
На Землі гравітація швидко руйнує цей стан, але в невагомості на МКС вчені можуть спостерігати за квантовими хвилями набагато довше. Щоб реалізувати це, інженери NASA вмістили величезну наземну лабораторію з лазерами та дзеркалами в один компактний блок на космічній станції.
Астронавтка Джессіка Меїр працює з обладнанням Cold Atom Lab на МКС / Фото NASA
Що змінилося після модернізації?
Це вже четверте оновлення лабораторії з моменту її запуску у 2018 році. Комерційна вантажна місія доставила новий науковий модуль на МКС 11 квітня 2026 року. Вже 8 травня астронавтка Джессіка Меїр успішно завершила монтаж оновленого обладнання, встановивши нові оптичні волокна та допоміжні прилади.
Модернізація принесла два ключові технічні модулі:
- Модуль SM-3X: дозволяє збирати більше атомів та забезпечує вищу гнучкість експериментів. Завдяки йому вчені можуть створювати конденсати Бозе-Ейнштейна, які у 5 разів більші за ті, що отримували на попередніх версіях.
- Модуль HXM-1: оновлює електроніку, яка живить магнітні системи, для підтримки нових можливостей пастки.
Ми здійснюємо квантову революцію 2.0 – вчимося безпосередньо маніпулювати великими квантовими станами. Це відкриє шлях до створення нових технологій, подібних до того, як перша квантова революція подарувала нам лазери, мобільні телефони та МРТ,
– зазначає Ітан Елліотт, заступник наукового керівника проєкту в JPL.
Хто керує дослідженнями та які їхні цілі?
Наразі роботу модернізованої лабораторії підтримують 5 міжнародних дослідницьких груп. Окрім прикладних вимірювань, експерименти в Cold Atom Lab спрямовані на вирішення фундаментальних наукових питань:
- Перевірка принципів загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна;
- Пошук відповідей на загадки темної матерії та темної енергії;
- Розробка надточних інтерферометрів для навігації та гравітаційного зондування Землі й Місяця.
Проєктом керує Каліфорнійський технологічний інститут (Caltech) у Пасадені. Лабораторія реактивного руху NASA (JPL) спроєктувала, побудувала та продовжує керувати роботою установки на орбіті. Спонсорує дослідження відділ біологічних і фізичних наук (BPS) Директорату наукових місій NASA у Вашингтоні.
Як підкреслив керівник проєкту Камаль Оудрірі, це оновлення дозволяє вченим підійти впритул до контролю над межею квантового світу та гарантує лідерство у розвитку космічних квантових технологій майбутнього.