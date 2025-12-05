После месяцев предположений и путаницы с названием Lexus наконец подтвердил: второе поколение LFA будет электромобилем. Авто, которое долгое время демонстрировали как Sport Concept, фактически все это время было новым LFA - его впервые показали еще в августе на The Quail во время Monterey Car Week, а в октябре на автосалоне в Токио компания раскрыла салон. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Lexus.

Что известно об электрическом возвращении Lexus LFA?

Официальная премьера LFA Concept состоялась вместе с новым Toyota GR GT и его гоночной версией GT3. Несмотря на родственную связь с платформой GR, электрический LFA будет иметь собственную стилистику. В продажу он попадет не скоро - серийная модель ожидается через несколько лет. Сначала на рынок выйдет GR GT, возможно уже в конце следующего года, по ориентировочной цене около полумиллиона долларов.

Хотя Lexus не раскрывает технических характеристик, известно, что LFA создавали параллельно с GR GT и GT3. Они имеют похожую силуэтную формулу - длинный капот и компактную заднюю часть - и общую алюминиевую структуру. Toyota подтверждает, что в основе GT используются четыре мегалитиевые элементы, которые образуют узлы крепления подвески.

Как пишет Car and Driver, ряд параметров в LFA и GR GT идентичны: колесная база 107,3 дюйма и высота 47 дюймов. В то же время электросуперкар немного компактнее - 184,6 дюйма в длину и 80,3 дюйма в ширину, что делает его короче и шире GT.

После отказа от моделей RC и RC F компания потеряла автомобили, ориентированные на водителя. Новый LFA станет флагманом производительности - хоть и с ценником, недосягаемым для большинства. Разработка концепта сосредотачивалась на низком центровом весе, жестком кузове и идеальной посадке водителя.

Интерьер, показанный в концепте, может измениться к серийной версии, но главный принцип останется: водитель - в в центре внимания. Перед ним - большой дисплей с ключевой информацией, а йок-образный руль сконструирован так, чтобы устранить потребность переставлять руки. Вокруг - минималистичные элементы управления, включая ротационный переключатель передач и кнопки "F-mode" и "Custom".

Что делают остальные переключатели - пока загадка. Lexus обещает раскрыть больше деталей в 2025 году, когда компания будет готова показать серийную версию электрического LFA.