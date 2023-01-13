Мумия Рамзеса II была найдена в 1881 году на юге Египта. Он правил 66 лет, и к моменту смерти ему было девяносто.

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Как выглядел фараон

В настоящее время мумия Рамзеса II находится в Национальном музее египетской цивилизации в Каире.

Для реконструкции лица ученые создали трехмерную виртуальную модель головы и черепа фараона по новым данным компьютерной томографии.



3D-модель черепа Рамзеса / Фото Face Lab

После этого с помощью специальных программ, которые используются в уголовных расследованиях, добавили текстуру кожи, глаз и волос, исходя из того, что "было распространено среди египтян того времени". Это дало возможность увидеть, как выглядел Рамзес к моменту смерти.



Вторым этапом реконструкции лица было использование анатомических измерений и других методов, чтобы определить, как выглядел фараон, когда он умер в возрасте 90 лет / Фото Face Lab



Так, вероятно, выглядел фараон Рамзес II на момент смерти / Фото Face Lab

Далее в ход пошло программное обеспечение возрастной регрессии, чтобы показать, как он выглядел десятилетия ранее.

Мы провели процесс трехмерной возрастной регрессии, чтобы устранить некоторые признаки старения и изобразить его в среднем возрасте, на пике силы,

– рассказывает Кэролайн Уилкинсон, директор Face Lab Ливерпульского университета Джона Мурса в Великобритании.



Рамсес II в возрасте примерно 45 лет / Фото Face Lab

Историческая справка