Мумія Рамзеса II була знайдена в 1881 році на півдні Єгипту. Він правив 66 років, і на момент смерті йому було дев'яносто.

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Як виглядав фараон

Зараз мумія Рамзеса II знаходиться в Національному музеї єгипетської цивілізації в Каїрі.

Для реконструкції обличчя вчені створили тривимірну віртуальну модель голови та черепа фараона з нових даних комп’ютерної томографії.



3D-модель черепа Рамзеса / Фото Face Lab

Після цього за допомогою спеціальних програм, які використовують у кримінальних розслідуваннях, додали текстури шкіри, очей і волосся, виходячи з того, що "було поширеним серед єгиптян того часу". Це дало можливість побачити, як виглядав Рамзес на момент смерті.



Другим етапом реконструкції обличчя було використання анатомічних вимірювань та інших методів, щоб визначити, як виглядав фараон, коли він помер у віці 90 років / Фото Face Lab



Так, імовірно, виглядав фараон Рамзес II на момент смерті / Фото Face Lab

Далі в хід пішло програмне забезпечення вікової регресії, щоб показати, як він виглядав десятиліття до того.

Ми провели процес тривимірної вікової регресії, щоб усунути деякі ознаки старіння й зобразити його в його середньому віці, на піку сили,

– розповідає Керолайн Вілкінсон, директорка Face Lab Ліверпульського університету Джона Мурса у Великій Британії.



Рамсес II у віці приблизно 45 років / Фото Face Lab

Історична довідка