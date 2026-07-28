Есть устройства, не требующие долгого представления. Logitech G305 как раз из таких – за годы она успела стать настоящей классикой среди доступных игровых мышей. Поэтому, когда в руки попала G305 X SUPERLIGHT, первый вопрос был не насколько он хорош, а не испортили ли то, что и без того работало почти идеально?

Первые минуты произвели неоднозначные впечатления. С одной стороны – знакомая форма, мгновенно вызывающая ощущение, будто пользуешься старой доброй G305. С другой – мышь стала настолько легкой, что поначалу даже кажется пустой. К этому добавляются аккумулятор, Bluetooth и современная начинка, из-за чего возникает ощущение, что Logitech не просто обновила модель, а фактически создала ее заново.

Logitech G305 X SUPERLIGHT / Фото 24 Канал

Знакомая форма, но совсем другие ощущения

На первый взгляд, Logitech G305 X SUPERLIGHT очень легко спутать с обычной G305. Компания практически не стала экспериментировать с дизайном, сохранив одну из своих самых удачных форм – и это правильное решение. За многие годы эта эргономика доказала свою универсальность – мышь все равно хорошо подходит как для ладонного, так и для "когтевого" хвата, а пользоваться ею комфортно даже во время продолжительных игровых сессий.

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Впрочем, стоит только взять новинку в руку, и отличия становятся очевидными. Больше всего поражает вес. Всего 59 граммов – это почти на сорок граммов меньше, чем у классической G305 с батарейкой. Первые несколько минут даже возникает странное ощущение, будто внутри чего-то не хватает. Если вы привыкли к более тяжелым мышкам, мозгу нужно определенное время, чтобы адаптироваться к столь легкому корпусу.

Logitech G305 X SUPERLIGHT / Фото 24 Канал

Именно эта легкость больше меняет опыт использования. Мышь буквально скользит ковриком, а рука устает гораздо меньше. Особенно это заметно в динамических шутерах, где приходится постоянно выполнять резкие движения.

Одной из главных причин такого похудения стал отказ от обычной батарейки формата AA. Logitech наконец-то перешла на встроенный аккумулятор с подзарядкой через USB Type-C. Это решение давно просили владельцы G305, ведь батарейка не только прибавляла веса, но и смещала баланс корпуса. Теперь мышь ощущается более равномерно распределенной по массе, и это оказывает положительное влияние на контроль.

Вместе с тем Logitech не стала жертвовать качеством сборника ради минимального веса. Корпус остается очень жестким, почти не прогибается даже при сильном сжатии, а при использовании не возникает ощущение дешевизны или хрупкости. Это особенно важно для сверхлегких мышей, ведь многие конкуренты ради экономии массы используют перфорированные корпуса или более тонкий пластик. G305 X SUPERLIGHT лишена таких компромиссов и выглядит монолитной.

Понравилось и то, что Logitech не перегрузила дизайн декоративными элементами. Здесь нет агрессивных форм или большого количества RGB-подсветки. Есть только тонкая световая полоса, аккуратно дополняющая внешность и не превращающая мышь в "новогоднюю елку". В результате она все равно уместно смотрится как на домашнем игровом столе, так и в офисе.

Впрочем, полностью без компромиссов не обошлось. Больше всего вопросов вызывают комплектные ножки. Они выполнены из тефлона, однако ощутимо уступают качеству тем, которые сегодня предлагают некоторые конкуренты. Скольжение хорошее, но не столь плавное, как хотелось бы от мышки этого ценового сегмента. Если вы многое играете в киберспортивные дисциплины, вполне вероятно, что со временем захотите заменить их на посторонние.

Logitech G305 X SUPERLIGHT / Фото 24 Канал

Опыт использования

После первых дней использования создается впечатление, что Logitech намеренно не стала изобретать новую форму, а просто довела знакомую конструкцию до современных стандартов. Ведь главная причина популярности G305 никогда не заключалась только в технических характеристиках – люди любили ее, прежде всего, за то, как она лежит в руке. G305 X SUPERLIGHT эту особенность не потеряла, а лишь сделала ее еще более приятной благодаря значительному весу и лучшему балансу.

После нескольких часов игры ловишь себя на мысли, что о мыши просто перестаешь думать. И для периферии это, пожалуй, самый лучший комплимент. Logitech G305 X SUPERLIGHT не заставляет привыкать к себе, не требует подстраивать хват или стиль игры. Она просто делает свою работу настолько хорошо, что все внимание переключается на сам процесс.

Более всего этому способствует сочетание небольшого веса и превосходного баланса. Резкие развороты в Counter-Strike 2, длинные трекинговые движения в Apex Legends или быстрые рывки в Marvel Rivals выполняются естественно и без усилий. Мышь практически не сопротивляется, а после нескольких часов игры кисть чувствует себя заметно менее уставшей, чем после использования более тяжелых моделей.

Впрочем, одна лишь легкость ничего не стоит без качественного сенсора. И тут Logitech еще раз подтверждает, что ее инженеры хорошо знают свое дело.

Внутри G305 X SUPERLIGHT установлен новый HERO 44K – один из самых лучших оптических сенсоров компании. На бумаге его характеристики выглядят поразительно: до 44 000 DPI, скорость отслеживания до 678 дюймов в секунду и ускорение 40 G. Но, честно говоря, для большинства пользователей эти цифры давно утратили практическое значение.

Logitech G305 X SUPERLIGHT / Фото 24 Канал

Сложно представить сценарий, в котором даже профессиональному киберспортсмену понадобятся десятки тысяч DPI. Большинство игроков используют значения в пределах 400 – 3200 DPI, и именно в этом диапазоне важнее не максимальные показатели, а стабильность работы сенсора.

И вот здесь HERO 44K действительно не разочаровывает. За все время тестирования не удалось заметить никаких признаков сглаживания, нежелательной акселерации, случайных срывов или потери треккинга. Независимо от того, это медленное наведение прицела, или молниеносный флик на 180 градусов, курсор ведет себя абсолютно предсказуемо. Именно так и должен работать качественный сенсор – он не обращает на себя внимания.

Не менее важна и задержка. Благодаря фирменной технологии LIGHTSPEED мышь реагирует мгновенно, и даже после перехода с проводной модели не возникает ощущения, что между движением руки и реакцией курсора существует какая-либо пауза. Если не знать, что это беспроводная мышь, определить это "вслепую" вряд ли удастся.

Отдельно следует похвалить универсальность подключения. Если раньше G305 работала только через приемник USB, то теперь можно выбрать между LIGHTSPEED, Bluetooth или обычным проводным режимом через USB Type-C. Для игр, безусловно, лучшим вариантом остается LIGHTSPEED, но Bluetooth оказался очень полезным при работе с ноутбуком или планшетом, когда не хочется занимать единый USB-порт приемником.

Приятно, что переключение между режимами занимает несколько секунд. Фактически одна и та же мышь может днем работать с ноутбуком через Bluetooth, а вечером одним движением переходить в игровой режим через LIGHTSPEED.

Девайс, не заставляющий думать о зарядке

Переход с батарейки AA на встроенный аккумулятор стал одним из самых важных обновлений G305 X SUPERLIGHT.

Во-первых, именно он позволил существенно снизить вес мыши.

Во-вторых, больше не нужно держать дома запас батареек или переживать, что они разрядятся в самый неудачный момент.

Logitech заявляет до 95 часов автономной работы через LIGHTSPEED и до 290 часов в режиме Bluetooth. Конечно, реальный результат зависит от интенсивности использования, частоты опроса и подсветки, но даже при активной повседневной игре зарядки хватает надолго. За время тестирования мышь не вызывала ни одного "зарядного стресса" – ее достаточно подсоединить кабелем раз в несколько недель, а не вспоминать об этом каждые несколько дней.

Logitech G305 X SUPERLIGHT / Фото 24 Канал

Приятно и то, что при зарядке G305 X SUPERLIGHT превращается в обычную проводную мышь. Если аккумулятор все же разрядился перед важной игровой сессией, достаточно подсоединить кабель USB Type-C и продолжить играть без каких-либо ограничений.

Вывод

Logitech G305 X SUPERLIGHT – это именно то обновление, которого давно ждали поклонники оригинальной G305. Компания не стала экспериментировать, и это здорово. К удачной форме добавили все то, чего не хватало и что сделало мышку действительно лучше.

Конечно, мышь не лишена компромиссов. Комплектные ножки могли бы быть несколько лучше, а механические переключатели – тише. Однако это недостатки, которые не меняют общего впечатления от устройства.

Самое главное, что Logitech удалось не утратить характер G305. После нескольких недель использования возникает чувство, что это не просто обновленная версия популярной модели, а ее логическая эволюция . Если вам всегда нравилась форма G305, но хотелось меньшего веса, аккумулятора вместо батарейки и более современной начинки, G305 X SUPERLIGHT почти наверняка оправдает ожидания.

Кроме того, новинка будет интересна не только владельцам предыдущей модели. На сегодняшний день это одна из самых удачных универсальных беспроводных игровых мышей в линейке Logitech. Она все равно хорошо подходит для киберспортивных дисциплин, обычных сюжетных игр и ежедневной работы.