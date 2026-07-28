Є пристрої, які не потребують довгого представлення. Logitech G305 саме з таких – за роки вона встигла стати справжньою класикою серед доступних ігрових мишок. Тому, коли до рук потрапила G305 X SUPERLIGHT, перше питання було не наскільки вона хороша, а чи не зіпсували те, що й без того працювало майже ідеально?

Перші хвилини дали неоднозначні враження. З одного боку – знайома форма, яка миттєво викликає відчуття, ніби користуєшся старою доброю G305. З іншого – миша стала настільки легкою, що спочатку навіть здається порожньою. До цього додаються акумулятор, Bluetooth і сучасна начинка, через що виникає відчуття, ніби Logitech не просто оновила модель, а фактично створила її заново.

Logitech G305 X SUPERLIGHT / Фото 24 Канал

Знайома форма, але зовсім інші відчуття

На перший погляд Logitech G305 X SUPERLIGHT дуже легко сплутати зі звичайною G305. Компанія практично не стала експериментувати з дизайном, зберігши одну зі своїх найвдаліших форм – і це правильне рішення. За багато років ця ергономіка довела свою універсальність – миша однаково добре підходить як для долонного, так і для "кігтьового" хвату, а користуватися нею комфортно навіть під час тривалих ігрових сесій.

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Втім, варто лише взяти новинку в руку, і відмінності стають очевидними. Найбільше вражає вага. Усього 59 грамів – це майже на сорок грамів менше, ніж у класичної G305 з батарейкою. Перші кілька хвилин навіть виникає дивне відчуття, ніби всередині чогось бракує. Якщо ви звикли до важчих мишок, мозку потрібен певний час, щоб адаптуватися до настільки легкого корпусу.

Logitech G305 X SUPERLIGHT / Фото 24 Канал

Саме ця легкість найбільше змінює досвід використання. Миша буквально ковзає килимком, а рука втомлюється значно менше. Особливо це помітно в динамічних шутерах, де доводиться постійно виконувати різкі рухи.

Однією з головних причин такого схуднення стала відмова від звичайної батарейки формату AA. Logitech нарешті перейшла на вбудований акумулятор із заряджанням через USB Type-C. Це рішення давно просили власники G305, адже батарейка не лише додавала ваги, а й зміщувала баланс корпусу. Тепер миша відчувається більш рівномірно розподіленою за масою, і це позитивно впливає на контроль.

Разом із тим, Logitech не стала жертвувати якістю збірки заради мінімальної ваги. Корпус залишається дуже жорстким, майже не прогинається навіть при сильному стисканні, а під час використання не виникає відчуття дешевизни чи крихкості. Це особливо важливо для надлегких мишок, адже багато конкурентів заради економії маси використовують перфоровані корпуси або тонший пластик. G305 X SUPERLIGHT позбавлена таких компромісів і виглядає монолітною.

Сподобалося й те, що Logitech не перевантажила дизайн декоративними елементами. Тут немає агресивних форм чи великої кількості RGB-підсвічування. Є лише тонка світлова смуга, яка акуратно доповнює зовнішність і не перетворює мишу на "новорічну ялинку". У результаті вона однаково доречно виглядає як на домашньому ігровому столі, так і в офісі.

Втім, повністю без компромісів не обійшлося. Найбільше запитань викликають комплектні ніжки. Вони виконані з тефлону, однак відчутно поступаються якістю тим, які сьогодні пропонують деякі конкуренти. Ковзання хороше, але не настільки плавне, як хотілося б від мишки цього цінового сегмента. Якщо ви багато граєте у кіберспортивні дисципліни, цілком імовірно, що з часом захочете замінити їх на сторонні.

Logitech G305 X SUPERLIGHT / Фото 24 Канал

Досвід використання

Після перших днів використання складається враження, що Logitech навмисно не стала винаходити нову форму, а просто довела знайому конструкцію до сучасних стандартів. Адже головна причина популярності G305 ніколи не полягала лише в технічних характеристиках – люди любили її насамперед за те, як вона лежить у руці. G305 X SUPERLIGHT цю особливість не втратила, а лише зробила її ще приємнішою завдяки значно меншій вазі та кращому балансу.

Після кількох годин гри ловиш себе на думці, що про мишу просто перестаєш думати. І для периферії це, мабуть, найкращий комплімент. Logitech G305 X SUPERLIGHT не змушує звикати до себе, не вимагає підлаштовувати хват чи стиль гри. Вона просто робить свою роботу настільки добре, що вся увага перемикається на сам процес.

Найбільше цьому сприяє поєднання невеликої ваги та чудового балансу. Різкі розвороти в Counter-Strike 2, довгі трекінгові рухи в Apex Legends або швидкі ривки в Marvel Rivals виконуються природно й без зайвих зусиль. Миша практично не чинить опору, а після кількох годин гри кисть відчуває себе помітно менш втомленою, ніж після використання важчих моделей.

Втім, сама лише легкість нічого не варта без якісного сенсора. І тут Logitech вкотре підтверджує, що її інженери добре знають свою справу.

Всередині G305 X SUPERLIGHT встановлений новий HERO 44K – один із найкращих оптичних сенсорів компанії. На папері його характеристики виглядають вражаюче: до 44 000 DPI, швидкість відстеження до 678 дюймів за секунду та прискорення 40 G. Але, чесно кажучи, для більшості користувачів ці цифри давно втратили практичне значення.

Logitech G305 X SUPERLIGHT / Фото 24 Канал

Складно уявити сценарій, у якому навіть професійному кіберспортсмену знадобляться десятки тисяч DPI. Більшість гравців використовують значення в межах 400 – 3200 DPI, і саме в цьому діапазоні важливішими стають не максимальні показники, а стабільність роботи сенсора.

І ось тут HERO 44K справді не розчаровує. За весь час тестування не вдалося помітити жодних ознак згладжування, небажаної акселерації, випадкових зривів чи втрати трекінгу. Незалежно від того, чи це повільне наведення прицілу, чи блискавичний флік на 180 градусів, курсор поводиться абсолютно передбачувано. Саме так і має працювати якісний сенсор – він не привертає до себе уваги.

Не менш важливою є й затримка. Завдяки фірмовій технології LIGHTSPEED миша реагує миттєво, і навіть після переходу з дротової моделі не виникає відчуття, що між рухом руки та реакцією курсора існує хоч якась пауза. Якщо не знати, що це бездротова миша, визначити це "наосліп" навряд чи вдасться.

Окремо варто похвалити універсальність підключення. Якщо раніше G305 працювала лише через USB-приймач, то тепер можна обрати між LIGHTSPEED, Bluetooth або звичайним дротовим режимом через USB Type-C. Для ігор, безумовно, найкращим варіантом залишається LIGHTSPEED, але Bluetooth виявився дуже корисним під час роботи з ноутбуком або планшетом, коли не хочеться займати єдиний USB-порт приймачем.

Приємно, що перемикання між режимами займає буквально кілька секунд. Фактично одна й та сама миша може вдень працювати з ноутбуком через Bluetooth, а ввечері одним рухом переходити в ігровий режим через LIGHTSPEED.

Девайс, який не змушує думати про зарядку

Перехід із батарейки AA на вбудований акумулятор став одним із найважливіших оновлень G305 X SUPERLIGHT.

По-перше, саме він дозволив суттєво знизити вагу миші.

По-друге, більше не потрібно тримати вдома запас батарейок або хвилюватися, що вони розрядяться в найневдаліший момент.

Logitech заявляє до 95 годин автономної роботи через LIGHTSPEED та до 290 годин у режимі Bluetooth. Звісно, реальний результат залежить від інтенсивності використання, частоти опитування та підсвічування, але навіть за активної щоденної гри зарядки вистачає надовго. За час тестування миша не викликала жодного "зарядного стресу" – її достатньо під'єднати кабелем раз на кілька тижнів, а не згадувати про це кожні кілька днів.

Logitech G305 X SUPERLIGHT / Фото 24 Канал

Приємно й те, що під час заряджання G305 X SUPERLIGHT перетворюється на звичайну дротову мишу. Якщо акумулятор усе ж розрядився перед важливою ігровою сесією, достатньо під'єднати кабель USB Type-C і продовжити грати без будь-яких обмежень.

Висновок

Logitech G305 X SUPERLIGHT – це саме те оновлення, на яке давно чекали прихильники оригінальної G305. Компанія не стала експериментувати, і це чудово. До вдалої форми додали все те, чого бракувало і що зробило мишку справді кращою.

Звичайно, миша не позбавлена компромісів. Комплектні ніжки могли б бути дещо кращими, а механічні перемикачі – тихішими. Проте це ті недоліки, які не змінюють загального враження від пристрою.

Найголовніше, що Logitech вдалося не втратити характер G305. Після кількох тижнів використання виникає відчуття, що це не просто оновлена версія популярної моделі, а її логічна еволюція. Якщо вам завжди подобалася форма G305, але хотілося меншої ваги, акумулятора замість батарейки та сучаснішої начинки, G305 X SUPERLIGHT майже напевно виправдає очікування.

Крім того, новинка буде цікавою не лише власникам попередньої моделі. На сьогодні це одна з найвдаліших універсальних бездротових ігрових мишок у лінійці Logitech. Вона однаково добре підходить для кіберспортивних дисциплін, звичайних сюжетних ігор і щоденної роботи.