Однако закрытие одного проекта не означает, что исчезают другие, подобные ему. Общий тренд показывает, что искусственный интеллект становится неотъемлемой частью просмотра веб-страниц, так же, как в свое время ею стали сами браузеры. 24 Канал собрал 5 альтернатив ChatGPT Atlas, которые заслуживают вашего внимания.

Google Chrome

Лидером в этой гонке остается Google Chrome, который благодаря глубокой интеграции с экосистемой Gemini предлагает пользователям уникальные возможности. Искусственный интеллект Gemini с недавнего времени постоянно находится в правом верхнем углу окна, позволяя обсуждать содержимое любой открытой вкладки. Пользователи могут сравнивать товары, адаптировать кулинарные рецепты или получать подробную техническую аналитику в режиме реального времени.

Особого внимания заслуживает функция Gemini Live, которая обеспечивает живое взаимодействие с алгоритмами. Более того, Google уже экспериментирует с так называемым агентным режимом, в котором искусственный интеллект сможет самостоятельно управлять вкладками и выполнять действия от имени пользователя.

Кроме того, вы можете установить в Google Chrome расширение самого ChatGPT или Claude, чтобы получить больше от любимых моделей, в том числе и агентские возможности.

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Dia от разработчиков Arc

Для тех, кто ищет инновационные подходы от небольших компаний, настоящим открытием стал браузер Dia от разработчиков The Browser Company. Созданный на основе известного браузера Arc, этот браузер предлагает умную боковую панель, которая умеет создавать краткие пересказы длинных текстов или выделять основные тезисы из видео на YouTube.

Уникальной особенностью Dia является функция Custom Skills. Она позволяет создавать собственные быстрые команды для автоматизации рутинных действий, например, каждое утро собирать обзор новостей с выбранных технологических ресурсов.

Стоит отметить, что Dia пока доступна только для macOS.

Perplexity Comet

Еще одним фаворитом является Perplexity Comet, который журналисты называют самым интеллектуальным браузером современности. Он не просто видит ваши вкладки, а взаимодействует с ними в режиме реального времени.

Самой впечатляющей функцией является Computer – специальный оркестратор стоимостью 200 долларов в месяц. Этот инструмент работает в фоновом режиме даже тогда, когда ваш ноутбук закрыт. Он может автономно просматривать страницы в Comet и выполнять действия внутри приложений с разрешения пользователя.

Microsoft Edge

Корпоративный сектор продолжает выбирать Microsoft Edge, который остается одним из самых эффективных браузеров на базе Chromium как для Windows, так и для macOS. Его контекстно-зависимая боковая панель идеально интегрирована в рабочие процессы Microsoft, помогая быстро структурировать большие массивы данных.

Вы можете вызвать боковую панель, в которой доступны общение с чат-ботом, анализ видео на YouTube, режим поиска, обучение, углубленные исследования, коннекторы, быстрое создание и анализ скриншотов, добавление файлов и живые беседы с ИИ.

Opera Neon

Opera Neon – это экспериментальный браузер нового поколения от Opera, созданный на основе концепции "агентного" искусственного интеллекта. В отличие от обычных браузеров, он не только открывает веб-страницы, но и может самостоятельно выполнять задачи пользователя: искать информацию, анализировать сайты, взаимодействовать с веб-сервисами и автоматизировать рутинные действия. Компания позиционирует его как браузер, который становится цифровым помощником, а не просто инструментом для просмотра интернета.

Одной из главных особенностей Opera Neon являются три режима работы.

"Chat" предоставляет встроенного ИИ-ассистента для поиска информации, разъяснения контента и ответов на вопросы.

"Do" позволяет браузеру выполнять действия от имени пользователя, например, заполнять формы, проводить бронирование поездок или совершать покупки без ручного перехода между страницами.

"Make" способен создавать код, веб-сайты, документы и другие цифровые проекты по текстовым запросам, причем некоторые задачи могут выполняться даже в фоновом режиме.

Opera рассчитывает, что Neon станет инструментом для тех, кто активно использует искусственный интеллект в работе, обучении и творчестве. Браузер призван сократить количество ручных операций, объединить работу с ИИ и веб-сайтами в одном интерфейсе и дать пользователю возможность делегировать часть повседневных задач интеллектуальным агентам.

К сожалению, он полностью платный.