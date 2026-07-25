Проте закриття одного проєкту не означає, що зникають інші подібні йому. Загальний тренд показує, що штучний інтелект стає невід'ємною частиною перегляду вебсторінок, так само, як свого часу нею стали самі браузери. 24 Канал зібрав 5 альтернатив ChatGPT Atlas, які варті вашої уваги.

Google Chrome

Лідером у цій гонці залишається Google Chrome, який завдяки глибокій інтеграції з екосистемою Gemini пропонує користувачам унікальні можливості. Штучний інтелект Gemini віднедавна постійно перебуває у верхньому правому куті вікна, дозволяючи обговорювати вміст будь-якої відкритої вкладки. Користувачі можуть порівнювати товари, адаптувати кулінарні рецепти або отримувати глибоку технічну аналітику в реальному часі.

Особливої уваги заслуговує функція Gemini Live, яка забезпечує живу взаємодію з алгоритмами. Ба більше, Google вже експериментує з так званим агентним режимом, де штучний інтелект зможе самостійно керувати вкладками та виконувати дії від імені користувача.

Крім того, ви можете встановити в Google Chrome розширення самого ChatGPT або Claude, щоб отримати більше від улюблених моделей, у тому числі й агентські можливості.

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Dia від розробників Arc

Для тих, хто шукає інноваційні підходи від менших компаній, справжнім відкриттям став браузер Dia від розробників The Browser Company. Побудований на фундаменті відомого браузера Arc, цей браузер пропонує розумну бічну панель, яка вміє створювати стислі перекази довгих текстів або виокремлювати головні тези з відео на YouTube.

Унікальною особливістю Dia є функція Custom Skills. Вона дозволяє створювати власні швидкі команди для автоматизації рутинних дій, наприклад, щоранку збирати огляд новин з обраних технологічних ресурсів.

Варто зазначити, що Dia поки що доступна лише для macOS.

Perplexity Comet

Ще одним фаворитом є Perplexity Comet, який журналісти називають найбільш інтелектуальним браузером сучасності. Він не просто бачить ваші вкладки, а взаємодіє з ними в режимі реального часу.

Найбільш вражаючою функцією є Computer — спеціальний оркестратор вартістю 200 доларів на місяць. Цей інструмент працює у фоновому режимі навіть тоді, коли ваш ноутбук закритий. Він може автономно переглядати сторінки в Comet та виконувати дії всередині додатків за дозволом користувача.

Microsoft Edge

Корпоративний сектор продовжує обирати Microsoft Edge, який залишається одним із найефективніших браузерів на базі Chromium як для Windows, так і для macOS. Його контекстно-залежна бічна панель ідеально інтегрована в робочі процеси Microsoft, допомагаючи швидко структурувати великі масиви даних.

Ви можете викликати бічну панель, у якій доступні спілкування з чат-ботом, аналіз відео на YouTube, режим пошуку, навчання, глибокі дослідження, конектори, швидке створення й аналіз скриншотів, додавання файлів та живі розмови з ШІ.

Opera Neon

Opera Neon – це експериментальний браузер нового покоління від Opera, створений навколо концепції "агентного" штучного інтелекту. На відміну від звичайних браузерів, він не лише відкриває вебсторінки, а й може самостійно виконувати завдання користувача: шукати інформацію, аналізувати сайти, взаємодіяти з вебсервісами та автоматизувати рутинні дії. Компанія позиціонує його як браузер, який стає цифровим помічником, а не просто інструментом для перегляду інтернету.

Однією з головних особливостей Opera Neon є три режими роботи.

"Chat" надає вбудованого ШІ-асистента для пошуку інформації, пояснення контенту та відповідей на запитання.

"Do" дозволяє браузеру виконувати дії від імені користувача, наприклад, заповнювати форми, бронювати поїздки чи здійснювати покупки без ручного переходу між сторінками.

"Make" здатний створювати код, вебсайти, документи та інші цифрові проєкти за текстовими запитами, причому деякі завдання можуть виконуватися навіть у фоновому режимі.

Opera розраховує, що Neon стане інструментом для тих, хто активно використовує штучний інтелект у роботі, навчанні та творчості. Браузер покликаний скоротити кількість ручних операцій, об'єднати роботу з ШІ та вебсайтами в одному інтерфейсі й дати змогу користувачеві делегувати частину повсякденних завдань інтелектуальним агентам.

На жаль, він повністю платний.