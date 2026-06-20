В первые годы существования Android производители активно экспериментировали с дизайном смартфонов, предлагая модели с выдвижными клавиатурами, трекболами и другими необычными элементами. Со временем рынок почти полностью перешел на классический формат сенсорного экрана, а стилусы утратили популярность из-за распространения емкостных дисплеев. Об этом пишет BGR.

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Какие Android-смартфоны со стилусом заслуживают внимания в 2026 году?

Однако появление складных смартфонов и увеличение диагоналей экранов вернули интерес к этому аксессуару. Современные стилусы позволяют комфортно делать рукописные заметки, редактировать документы, рисовать и работать с интерфейсом на больших дисплеях.

Эксперты BGR назвали три лучших Android-смартфона со стилусом, на которые стоит обратить внимание в 2026 году.

Moto G Stylus (2026) — лучший доступный вариант

Для тех, кто не готов тратить более тысячи долларов на смартфон, одним из самых интересных вариантов называют Moto G Stylus (2026).

Модель дебютировала весной 2026 года и получила встроенный активный стилус, который прячется в корпусе смартфона. Его можно быстро достать из нижней части устройства и сразу приступить к работе.

Среди основных характеристик:

OLED-дисплей с диагональю 6,7 дюйма;

частота обновления 120 герц;

пиковая яркость до 5000 нит;

аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов;

проводная зарядка мощностью 68 ватт;

беспроводная зарядка мощностью 15 ватт;

8 гигабайт оперативной памяти LPDDR5X;

поддержка карт памяти microSD;

разъем для наушников 3,5 миллиметра.

Особенно авторы отмечают активный стилус стандарта AES, который обеспечивает значительно более высокую точность ввода по сравнению с обычными емкостными аналогами.

Обозреватели положительно оценили качество дисплея, прочность корпуса и точность работы стилуса, а пользователи называют модель одним из самых выгодных предложений в своём классе.

Samsung Galaxy S26 Ultra — лучший выбор для профессионалов

Если бюджет не является главным критерием, эксперты рекомендуют обратить внимание на Samsung Galaxy S26 Ultra.

Флагманский смартфон компании вышел в феврале 2026 года и стартовал с цены в 1300 долларов за версию с 256 гигабайтами памяти.

Среди ключевых особенностей устройства:

процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy;

OLED-дисплей диагональю 6,9 дюйма;

разрешение QHD+;

частота обновления 120 герц;

функция Privacy Display для защиты от посторонних взглядов;

аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов.

Главным преимуществом модели остается встроенный S Pen.

В отличие от многих конкурентов, стилус Samsung использует технологию Wacom EMR, которая поддерживает более 4096 уровней нажатия. Благодаря этому Galaxy S26 Ultra считается одним из лучших смартфонов для рукописного ввода и цифрового рисования.

Обозреватели также высоко оценивают автономность устройства, производительность и качество дисплея.

Samsung Galaxy Z Fold 6 — лучший складной смартфон со стилусом

Несмотря на появление более новой модели Galaxy Z Fold 7, именно Galaxy Z Fold 6 остается лучшим складным смартфоном для работы со стилусом.

Причина довольно проста. При разработке Fold 7 компания Samsung убрала цифровой слой Wacom для поддержки стилуса, чтобы сделать корпус тоньше. Из-за этого новинка лишилась одной из особенностей, которая ранее выделяла серию Fold среди конкурентов.

Galaxy Z Fold 6, представленный в 2024 году, по-прежнему поддерживает работу с S Pen и предлагает большой внутренний дисплей диагональю 7,6 дюйма после разлочки.

Правда, стилус придётся покупать отдельно.

Среди сильных сторон смартфона эксперты выделяют:

качественный шарнирный механизм;

большой внутренний экран;

многофункциональное программное обеспечение;

удобство при работе с документами;

удобство подписания файлов и создания заметок.

По словам пользователей, именно большой складной дисплей делает Galaxy Z Fold 6 одним из самых удобных смартфонов для работы и многозадачности.

Почему стилусы снова стали популярными?

Рост популярности стилусов напрямую связан с изменением формата современных смартфонов. Большие дисплеи и складные конструкции открывают новые сценарии использования, где точное введение данных становится особенно полезным.

Если для обычного смартфона с небольшим экраном стилус часто был лишним аксессуаром, то на устройствах с диагональю более семи дюймов он позволяет значительно комфортнее работать с документами, графикой и рукописными заметками.

Именно поэтому сегодня выбор смартфонов со стилусом охватывает как доступные модели, такие как Moto G Stylus, так и премиальные решения Samsung для профессионального использования.