В первые годы существования Android производители активно экспериментировали с дизайном смартфонов, предлагая модели с выдвижными клавиатурами, трекболами и другими необычными элементами. Со временем рынок почти полностью перешел на классический формат сенсорного экрана, а стилусы утратили популярность из-за распространения емкостных дисплеев. Об этом пишет BGR.
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Какие Android-смартфоны со стилусом заслуживают внимания в 2026 году?
Однако появление складных смартфонов и увеличение диагоналей экранов вернули интерес к этому аксессуару. Современные стилусы позволяют комфортно делать рукописные заметки, редактировать документы, рисовать и работать с интерфейсом на больших дисплеях.
Эксперты BGR назвали три лучших Android-смартфона со стилусом, на которые стоит обратить внимание в 2026 году.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Moto G Stylus (2026) — лучший доступный вариант
Для тех, кто не готов тратить более тысячи долларов на смартфон, одним из самых интересных вариантов называют Moto G Stylus (2026).
Модель дебютировала весной 2026 года и получила встроенный активный стилус, который прячется в корпусе смартфона. Его можно быстро достать из нижней части устройства и сразу приступить к работе.
Среди основных характеристик:
- OLED-дисплей с диагональю 6,7 дюйма;
- частота обновления 120 герц;
- пиковая яркость до 5000 нит;
- аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов;
- проводная зарядка мощностью 68 ватт;
- беспроводная зарядка мощностью 15 ватт;
- 8 гигабайт оперативной памяти LPDDR5X;
- поддержка карт памяти microSD;
- разъем для наушников 3,5 миллиметра.
Особенно авторы отмечают активный стилус стандарта AES, который обеспечивает значительно более высокую точность ввода по сравнению с обычными емкостными аналогами.
Обозреватели положительно оценили качество дисплея, прочность корпуса и точность работы стилуса, а пользователи называют модель одним из самых выгодных предложений в своём классе.
Samsung Galaxy S26 Ultra — лучший выбор для профессионалов
Если бюджет не является главным критерием, эксперты рекомендуют обратить внимание на Samsung Galaxy S26 Ultra.
Флагманский смартфон компании вышел в феврале 2026 года и стартовал с цены в 1300 долларов за версию с 256 гигабайтами памяти.
Среди ключевых особенностей устройства:
- процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy;
- OLED-дисплей диагональю 6,9 дюйма;
- разрешение QHD+;
- частота обновления 120 герц;
- функция Privacy Display для защиты от посторонних взглядов;
- аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов.
- Главным преимуществом модели остается встроенный S Pen.
В отличие от многих конкурентов, стилус Samsung использует технологию Wacom EMR, которая поддерживает более 4096 уровней нажатия. Благодаря этому Galaxy S26 Ultra считается одним из лучших смартфонов для рукописного ввода и цифрового рисования.
Обозреватели также высоко оценивают автономность устройства, производительность и качество дисплея.
Samsung Galaxy Z Fold 6 — лучший складной смартфон со стилусом
Несмотря на появление более новой модели Galaxy Z Fold 7, именно Galaxy Z Fold 6 остается лучшим складным смартфоном для работы со стилусом.
Причина довольно проста. При разработке Fold 7 компания Samsung убрала цифровой слой Wacom для поддержки стилуса, чтобы сделать корпус тоньше. Из-за этого новинка лишилась одной из особенностей, которая ранее выделяла серию Fold среди конкурентов.
Galaxy Z Fold 6, представленный в 2024 году, по-прежнему поддерживает работу с S Pen и предлагает большой внутренний дисплей диагональю 7,6 дюйма после разлочки.
Правда, стилус придётся покупать отдельно.
Среди сильных сторон смартфона эксперты выделяют:
- качественный шарнирный механизм;
- большой внутренний экран;
- многофункциональное программное обеспечение;
- удобство при работе с документами;
- удобство подписания файлов и создания заметок.
По словам пользователей, именно большой складной дисплей делает Galaxy Z Fold 6 одним из самых удобных смартфонов для работы и многозадачности.
Почему стилусы снова стали популярными?
Рост популярности стилусов напрямую связан с изменением формата современных смартфонов. Большие дисплеи и складные конструкции открывают новые сценарии использования, где точное введение данных становится особенно полезным.
Если для обычного смартфона с небольшим экраном стилус часто был лишним аксессуаром, то на устройствах с диагональю более семи дюймов он позволяет значительно комфортнее работать с документами, графикой и рукописными заметками.
Именно поэтому сегодня выбор смартфонов со стилусом охватывает как доступные модели, такие как Moto G Stylus, так и премиальные решения Samsung для профессионального использования.