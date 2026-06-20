У перші роки існування Android виробники активно експериментували з дизайном смартфонів, пропонуючи моделі з висувними клавіатурами, трекболами та іншими незвичними елементами. Згодом ринок майже повністю перейшов на класичний формат сенсорного екрана, а стилуси втратили популярність через поширення ємнісних дисплеїв. Про це пише BGR.

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Які Android-смартфони зі стилусом заслуговують на увагу у 2026 році?

Однак поява складаних смартфонів і збільшення діагоналей екранів повернули інтерес до цього аксесуара. Сучасні стилуси дають змогу комфортно робити рукописні нотатки, редагувати документи, малювати та працювати з інтерфейсом на великих дисплеях.

Експерти BGR назвали три найкращі Android-смартфони зі стилусом, які варто розглядати у 2026 році.

Moto G Stylus (2026) – найкращий доступний варіант

Для тих, хто не готовий витрачати понад тисячу доларів на смартфон, одним із найцікавіших варіантів називають Moto G Stylus (2026).

Модель дебютувала навесні 2026 року та отримала вбудований активний стилус, який ховається в корпусі смартфона. Його можна швидко дістати з нижньої частини пристрою та одразу почати роботу.

Серед головних характеристик:

OLED-дисплей діагоналлю 6,7 дюйма;

частота оновлення 120 герців;

пікова яскравість до 5000 ніт;

акумулятор на 5000 міліампер-годин;

зарядка потужністю 68 ват дротовим способом;

бездротова зарядка потужністю 15 ват;

8 гігабайтів оперативної пам'яті LPDDR5X;

підтримка карт пам'яті microSD;

роз'єм для навушників 3,5 міліметра.

Особливо автори відзначають активний стилус стандарту AES, який забезпечує значно вищу точність введення порівняно зі звичайними ємнісними аналогами.

Оглядачі позитивно оцінили якість дисплея, міцність корпусу та точність роботи стилуса, а користувачі називають модель однією з найвигідніших пропозицій у своєму класі.

Samsung Galaxy S26 Ultra – найкращий вибір для професіоналів

Якщо бюджет не є головним критерієм, експерти рекомендують звернути увагу на Samsung Galaxy S26 Ultra.

Флагманський смартфон компанії вийшов у лютому 2026 року та стартував із ціни 1300 доларів за версію з 256 гігабайтами пам'яті.

Серед ключових особливостей пристрою:

процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy;

OLED-дисплей діагоналлю 6,9 дюйма;

роздільна здатність QHD+;

частота оновлення 120 герців;

функція Privacy Display для захисту від сторонніх поглядів;

акумулятор ємністю 5000 міліампер-годин.

Головною перевагою моделі залишається вбудований S Pen.

На відміну від багатьох конкурентів, стилус Samsung використовує технологію Wacom EMR, яка підтримує понад 4096 рівнів натискання. Завдяки цьому Galaxy S26 Ultra вважається одним із найкращих смартфонів для рукописного введення та цифрового малювання.

Оглядачі також високо оцінюють автономність пристрою, продуктивність і якість дисплея.

Samsung Galaxy Z Fold 6 – найкращий складаний смартфон зі стилусом

Попри появу новішого Galaxy Z Fold 7, саме Galaxy Z Fold 6 залишається найкращим складаним смартфоном для роботи зі стилусом.

Причина доволі проста. Під час створення Fold 7 компанія Samsung прибрала цифровий шар Wacom для підтримки стилуса, щоб зробити корпус тоншим. Через це новинка втратила одну з особливостей, яка раніше виділяла серію Fold серед конкурентів.

Galaxy Z Fold 6, представлений у 2024 році, досі підтримує роботу з S Pen і пропонує великий внутрішній дисплей діагоналлю 7,6 дюйма після розкладання.

Щоправда, стилус доведеться купувати окремо.

Серед сильних сторін смартфона експерти виділяють:

якісний шарнірний механізм;

великий внутрішній екран;

багатофункціональне програмне забезпечення;

зручність для роботи з документами;

комфортне підписання файлів і створення нотаток.

За словами користувачів, саме великий складаний дисплей робить Galaxy Z Fold 6 одним із найзручніших смартфонів для роботи та багатозадачності.

Чому стилуси знову стали популярними?

Зростання популярності стилусів напряму пов'язане зі зміною формату сучасних смартфонів. Великі дисплеї та складані конструкції відкривають нові сценарії використання, де точне введення даних стає особливо корисним.

Якщо для звичайного смартфона з невеликим екраном стилус часто був зайвим аксесуаром, то на пристроях із діагоналлю понад сім дюймів він дозволяє значно комфортніше працювати з документами, графікою та рукописними нотатками.

Саме тому сьогодні вибір смартфонів зі стилусом охоплює як доступні моделі на кшталт Moto G Stylus, так і преміальні рішення Samsung для професійного використання.