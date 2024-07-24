Детали

Первые возмущения начали фиксировать 23 июля в 23:03. Тогда мониторинг SpaceWeather сообщил о прибытии коронального выброса массы. Магнитометры, размещены по всей планете, немедленно среагировали и начали показывать повышение показателей магнитного поля планеты.

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Судя по всему, эта магнитная буря стала следствием вспышки на Солнце и коронального выброса массы, которые произошли в воскресенье, 21 июля. Обычно выброс добирается от звезды к нам за 1-5 дней, в зависимости от его силы на скорости.

Сейчас магнитометры успокоились, но это не означает, что все закончилось, ведь ученые прогнозируют продолжение чуть позже. Судя по всему, очередная порция солнечной плазмы прибудет позже 24 июля, вызывая слабую геомагнитную бурю уровня G2.

Возмущения такого уровня могут вызвать полярные сияния на севере, но на этом все. Не следует ожидать больших последствий, которые можно было бы сравнить, например, с майской магнитной бурей, которая получила оценку G4. Этот эпизод вызвали сразу несколько вспышек на Солнце класса X (самые сильные), которые объединили свою энергию и частицы вместе, а затем направились к Земле. Тогда сияния видели в таких местах, где их никогда не было, например, на экваторе планеты. В Украине в тот день наблюдали красные и розовые огни.

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Распространенными последствиями солнечных вспышек могут быть перебои со спутниками, которые обеспечивают связь, GPS и другие услуги на Земле. Кроме того, некоторые другие технологии могут быть чувствительными к выбросам. Но нынешнего возмущения недостаточно, чтобы как-то серьезно им навредить. Поэтому с высокой вероятностью мы никак не почувствуем эту магнитную бурю.