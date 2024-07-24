Деталі

Перші збурення почали фіксувати 23 липня о 23:03. Тоді моніторинг SpaceWeather повідомив про прибуття коронального викиду маси. Магнітометри, розміщені по всій планеті, негайно зреагували й почали показувати підвищення показників магнітного поля планети.

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Судячи з усього, ця магнітна буря стала наслідком спалаху на Сонці й коронального викиду маси, які сталися у неділю, 21 липня. Зазвичай викид дістається від зорі до нас за 1-5 днів, залежно від його сили на швидкості.

Зараз магнітометри заспокоїлись, але це не означає, що все закінчилося, адже вчені прогнозують продовження трохи згодом. Судячи з усього, чергова порція сонячної плазми прибуде пізніше 24 липня, спричиняючи слабку геомагнітну бурю рівня G2.

Збурення такого рівня можуть спричинити полярні сяйва на півночі, але на цьому все. Не слід очікувати більших наслідків, які можна було би порівняти, наприклад, із травневою магнітною бурею, яка отримала оцінку G4. Цей епізод спричинили відразу кілька спалахів на Сонці класу X (найсильніші), які об’єднали свою енергію та частинки разом, а потім попрямували до Землі. Тоді сяйва бачили в таких місцях, де їх ніколи не було, наприклад, на екваторі планети. В Україні в той день спостерігали червоні та рожеві вогні.

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Поширеними наслідками сонячних спалахів можуть бути перебої з супутниками, які забезпечують зв'язок, GPS та інші послуги на Землі. Крім того, деякі інші технології можуть бути чутливими до викидів. Але нинішнього збурення недостатньо, щоб якось серйозно їм зашкодити. Тож із високою імовірністю ми ніяк не відчуємо цю магнітну бурю.