Будут ли магнитные бури с 3 по 9 августа

Согласно последним данным, 3 августа геомагнитное поле Земли будет находиться в состоянии от спокойного до активного. Таке состояние обусловлено остаточными эффектами от прохождения облака солнечной плазмы, пишет SolarHam. Однако уже с 4 по 6 августа специалисты ожидают установления вполне стабильной и спокойной космической погоды.

Важным фактором для дальнейших прогнозов остается состояние солнечного волокна, которое ученые заметили вблизи активных областей AR4498 и AR4500. В настоящее время этот участок направлен почти прямо на нашу планету, что создает потенциальную опасность новых геомагнитных возмущений.

Эта структура постепенно становилась все более заметной в течение последних суток. Если волокно потеряет стабильность и произойдет извержение, вероятность направленного на Землю выброса корональной массы значительно возрастет,

– прокомментировал эксперт SolarHam.

На данный момент астрономы не обнаружили явных корональных дыр в зонах, граничащих с нашей планетой. Это дает надежду, что после завершения нынешнего возмущения ситуация в околоземном пространстве нормализуется на длительное время.

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Ретроспектива выходных: как шторм добрался до Земли

Прошедшие выходные оказались нестабильными из-за. 1 августа активность Солнца оставалась на низком уровне – датчики зафиксировали лишь незначительные вспышки класса C. Однако настоящее событие произошло на следующий день, когда к Земле достиг поток плазмы, покинувший поверхность светила еще 30 июля.

Выброс прибыл с небольшой задержкой – 2 августа в 12:29 по всемирному времени. Уже в 17:12 ученые зафиксировали достижение порога слабой магнитной бури уровня G1. Однако из-за резкого отклонения межпланетного магнитного поля на юг интенсивность бури быстро возросла.

Очень быстро возмущение достигло порога умеренной геомагнитной бури уровня G2. Так как уровень активности с индексом Kp 6 был высоким, наблюдатели в высоких широтах увидели яркие полярные сияния.