Чи будуть магнітні бурі з 3 по 9 серпня

Згідно з останніми даними, 3 серпня геомагнітне поле Землі перебуватиме у стані від спокійного до активного. Такий стан зумовили залишкові ефекти від проходження хмари сонячної плазми, пише SolarHam. Проте вже з 4 по 6 серпня фахівці очікують встановлення цілком стабільної та спокійної космічної погоди.

Важливим фактором для подальших прогнозів залишається стан сонячного волокна, яке науковці помітили поблизу активних областей AR4498 та AR4500. Наразі ця ділянка спрямована майже прямо на нашу планету, що створює потенційну небезпеку нових геомагнітних збурень.

Ця структура поступово ставала помітнішою протягом останньої доби. Якщо волокно втратить стабільність і станеться виверження, шанси на спрямований до Землі викид корональної маси значно зростуть,

– прокоментував експерт SolarHam.

Наразі астрономи не виявили очевидних корональних дір у зонах, що межують із нашою планетою. Це дає надію, що після завершення нинішнього збурення ситуація в навколоземному просторі нормалізується на тривалий час.

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Ретроспектива вихідних: як шторм дістався Землі

Минулі вихідні видалися нестабільними через. 1 серпня активність Сонця залишалася на низькому рівні – датчики зафіксували лише незначні спалахи класу C. Проте справжня подія сталася наступного дня, коли Землі дістався потік плазми, що залишив поверхню світила ще 30 липня.

Викид прибув із невеликою затримкою – 2 серпня о 12:29 за всесвітнім часом. Вже о 17:12 вчені зафіксували досягнення порогу слабкої магнітної бурі рівня G1. Однак через різке відхилення міжпланетного магнітного поля на південь, інтенсивність шторму швидко зросла.

Дуже швидко збурення досягло порогу помірного геомагнітного шторму рівня G2. Такий рівень активності з індексом Kp 6 дозволив спостерігачам у високих широтах побачити яскраві полярні сяйва.