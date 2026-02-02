Какие события произошли на Солнце?
В конце 31 января 2026 года активная область AR4366 только начинала появляться в северо-восточном квадранте солнечного диска. Сначала она демонстрировала умеренную активность, ограничиваясь слабыми вспышками класса C. Однако уже через несколько часов, когда в Украине наступило 1 февраля, структура региона усложнилась. Магнитная конфигурация в этот момент уже указывала на потенциал для значительно более мощных событий, что впоследствии и произошло, пишет 24 Канал.
Смотрите также Солнце выпустило третью самую мощную вспышку за 6 лет – угрожает ли Земле магнитная буря
Регион пятен быстро рос как в размерах, так и в магнитной сложности. Частые вспышки на нижней границе M-класса быстро стали нормой, а уже 1 февраля был зафиксирован мощный взрыв M6.6. На этом этапе AR4366 перешла в категорию потенциальных источников событий класса X – самых энергичных солнечных вспышек.
Настоящий перелом произошел вечером 1 февраля и в начале суток 2 февраля. Регион выдал импульсную вспышку класса X8.1, которая достигла пика в 01:57 по Киеву, о чем сообщает SolarHam. Это третья по мощности вспышка в текущем 25-м солнечном цикле, уступая лишь событиям октября 2024 года и мая 2024 года. Вскоре после этого была зафиксирована еще одна X-класс вспышка – X2.8, а также серия сильных M-класс событий, в частности M9.8 и M6.6.
Так выглядела самая большая вспышка с AR4366, достигшая силы X8.1 / Фото SDO/NASA
Утром и днем 2 января ситуация почти не изменилась, за исключением того, что вспышки стали несколько менее мощными:
- Сначала ученые наблюдали вспышку M5.27.
- Затем X1.65 в 10:33 утра.
- Через несколько часов произошла вспышка силы M6.77.
Хорошие новости: будут ли магнитные бури со 2 по 8 февраля?
Несмотря на впечатляющую энергетичность, большинство вспышек не сопровождались значительными корональными выбросами массы. Магнитное поле региона настолько сильное, что фактически удерживает плазму, не позволяя ей вырваться в межпланетное пространство. Даже вспышка X8.1, которая сопровождалась извержением большого филамента и корональной волной, породила лишь слабый, малозаметный CME с северо-восточным направлением, который нам не угрожает.
- Это означает, что пока серьезных геомагнитных бурь на Земле не прогнозируется, пишет Spaceweather.
- Зато solen.info все же оставляет небольшой шанс того, что поток протонов каким-то образом зацепит нас 4 или 5 февраля.
Для охотников за полярными сияниями такая ситуация выглядит разочаровывающе – яркие вспышки есть, но без явно направленных в сторону Земли выбросов плазмы они почти не имеют эффекта для атмосферы планеты.
Планета уже столкнулась с радиоизлучением, которое путешествует со скоростью света, в отличие от потоков плазмы. Экстремальное ультрафиолетовое излучение от вспышки ионизировало верхние слои земной атмосферы. Это, в свою очередь, вызвало коротковолновое радиозатьмарення с центром в Южной Атлантике, которое коснулось границ Южной Америки и Африки.
Что касается более далеких прогнозов, то они будут зависеть от фактических будущих вспышек и выбросов. Потоки корональной массы путешествуют к нам в среднем три дня, хотя самые быстрые могут достигать даже за сутки. Нет сомнения, что AR4366 не успокоится в ближайшее время. Вопрос лишь в том, прорвутся ли ее извержения наружу. Потенциал региона далеко не исчерпан. AR4366 постепенно движется в сторону Земли, поэтому если ее магнитная "клетка" ослабнет, следующие вспышки могут сопровождаться значительно более мощными корональными выбросами, которые уж точно полетят к нам.
В остальном все выглядит спокойно, поэтому никакие другие причины не запустят магнитные бури на Земле в ближайшее время.