Какие события произошли на Солнце?

В конце 31 января 2026 года активная область AR4366 только начинала появляться в северо-восточном квадранте солнечного диска. Сначала она демонстрировала умеренную активность, ограничиваясь слабыми вспышками класса C. Однако уже через несколько часов, когда в Украине наступило 1 февраля, структура региона усложнилась. Магнитная конфигурация в этот момент уже указывала на потенциал для значительно более мощных событий, что впоследствии и произошло, пишет 24 Канал.

Регион пятен быстро рос как в размерах, так и в магнитной сложности. Частые вспышки на нижней границе M-класса быстро стали нормой, а уже 1 февраля был зафиксирован мощный взрыв M6.6. На этом этапе AR4366 перешла в категорию потенциальных источников событий класса X – самых энергичных солнечных вспышек.

Настоящий перелом произошел вечером 1 февраля и в начале суток 2 февраля. Регион выдал импульсную вспышку класса X8.1, которая достигла пика в 01:57 по Киеву, о чем сообщает SolarHam. Это третья по мощности вспышка в текущем 25-м солнечном цикле, уступая лишь событиям октября 2024 года и мая 2024 года. Вскоре после этого была зафиксирована еще одна X-класс вспышка – X2.8, а также серия сильных M-класс событий, в частности M9.8 и M6.6.



Так выглядела самая большая вспышка с AR4366, достигшая силы X8.1 / Фото SDO/NASA

Утром и днем 2 января ситуация почти не изменилась, за исключением того, что вспышки стали несколько менее мощными:

Сначала ученые наблюдали вспышку M5.27.

Затем X1.65 в 10:33 утра.

Через несколько часов произошла вспышка силы M6.77.

Несмотря на впечатляющую энергетичность, большинство вспышек не сопровождались значительными корональными выбросами массы. Магнитное поле региона настолько сильное, что фактически удерживает плазму, не позволяя ей вырваться в межпланетное пространство. Даже вспышка X8.1, которая сопровождалась извержением большого филамента и корональной волной, породила лишь слабый, малозаметный CME с северо-восточным направлением, который нам не угрожает.

Это означает, что пока серьезных геомагнитных бурь на Земле не прогнозируется, пишет Spaceweather.

Зато solen.info все же оставляет небольшой шанс того, что поток протонов каким-то образом зацепит нас 4 или 5 февраля.

Для охотников за полярными сияниями такая ситуация выглядит разочаровывающе – яркие вспышки есть, но без явно направленных в сторону Земли выбросов плазмы они почти не имеют эффекта для атмосферы планеты.

Планета уже столкнулась с радиоизлучением, которое путешествует со скоростью света, в отличие от потоков плазмы. Экстремальное ультрафиолетовое излучение от вспышки ионизировало верхние слои земной атмосферы. Это, в свою очередь, вызвало коротковолновое радиозатьмарення с центром в Южной Атлантике, которое коснулось границ Южной Америки и Африки.

Что касается более далеких прогнозов, то они будут зависеть от фактических будущих вспышек и выбросов. Потоки корональной массы путешествуют к нам в среднем три дня, хотя самые быстрые могут достигать даже за сутки. Нет сомнения, что AR4366 не успокоится в ближайшее время. Вопрос лишь в том, прорвутся ли ее извержения наружу. Потенциал региона далеко не исчерпан. AR4366 постепенно движется в сторону Земли, поэтому если ее магнитная "клетка" ослабнет, следующие вспышки могут сопровождаться значительно более мощными корональными выбросами, которые уж точно полетят к нам.

В остальном все выглядит спокойно, поэтому никакие другие причины не запустят магнитные бури на Земле в ближайшее время.