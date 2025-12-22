Учитывая глобальный дефицит памяти NAND и рост цен на электронику, можно констатировать, что отец был шокирован таким неприятным "сюрпризом". Первоначальным источником этой печальной для любого энтузиаста техники новости стала вьетнамская группа в Facebook под названием "Собрать ПК – это просто", рассказывает 24 Канал.

Что вообще произошло?

Автор сообщения поделился фотографиями пятидесяти согнутых и сломанных твердотельных накопителей и рассказал предысторию.



Испорченные SSD накопители / Фото Dũng Hoàng

Отец написал, что сын сломал всю коробку из 50 накопителей NVMe SSD по 512 ГБ каждая, испытывая их на прочность. Нечего и говорить, что техника не прошла испытания в стиле блогера Jerry rig everything.

Речь идет об OEM-модели Samsung PM991a в форм-факторе M.2 2280. Общий объем уничтоженного хранилища достигает впечатляющих 25 600 ГБ.

Учитывая текущий курс валют, автор оценил стоимость одного такого диска примерно в 76 долларов (около 2 миллионов вьетнамских донгов). Таким образом, общая стоимость утраченного имущества составляет около 3800 долларов.

Если же ориентироваться на цены перекупов на eBay, где такие модули продаются по 60 долларов, убытки все равно остаются значительными – по меньшей мере 3000 долларов.

Насколько все плохо?

Технические эксперты из TomsHardware замечают интересную деталь, которая дает надежду на спасение хотя бы части данных или самих устройств.

Модель PM991a имеет специфическую компоновку: все важные электронные компоненты и чипы памяти сосредоточены на одной стороне платы, ближе к разъему подключения. Фактически, это компактный накопитель (аналог 2230 или 2242), размещенный на более длинной плате стандарта 2280.

Большая часть текстолита, которую погнул парень, может быть пустой и не содержать жизненно важных проводников. Если физического разрыва дорожек в зоне расположения контроллера и памяти не произошло, эти диски теоретически могут работать.

Для проверки их необходимо протестировать во внешнем кармане для SSD. В худшем случае, если восстановление невозможно, чипы памяти NAND придется отправить на переработку.