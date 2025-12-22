З огляду на глобальний дефіцит пам'яті NAND та зростання цін на електроніку, можна констатувати, що батько був шокований таким неприємним "сюрпризом". Початковим джерелом цієї сумної для будь-якого ентузіаста техніки новини стала в'єтнамська група у Facebook під назвою "Зібрати ПК – це просто", розповідає 24 Канал.

Що взагалі сталося?

Автор допису поділився фотографіями п'ятдесяти зігнутих і зламаних твердотільних накопичувачів та розповів передісторію.



Зіпсовані SSD накопичувачі / Фото Dũng Hoàng

Батько написав, що син зламав усю коробку з 50 накопичувачів NVMe SSD по 512 ГБ кожна, випробовуючи їх на міцність. Годі й казати, що техніка не пройшла випробування в стилі блогера Jerry rig everything.

Мовиться про OEM-моделі Samsung PM991a у форм-факторі M.2 2280. Загальний об'єм знищеного сховища сягає вражаючих 25 600 ГБ.

Враховуючи поточний курс валют, автор оцінив вартість одного такого диска приблизно у 76 доларів (близько 2 мільйонів в'єтнамських донгів). Таким чином, загальна вартість втраченого майна становить близько 3800 доларів.

Якщо ж орієнтуватися на ціни перекупів на eBay, де такі модулі продаються по 60 доларів, збитки все одно залишаються значними – щонайменше 3000 доларів.

Наскільки все погано?

Технічні експерти з TomsHardware зауважують цікаву деталь, яка дає надію на порятунок хоча б частини даних або самих пристроїв.

Модель PM991a має специфічне компонування: усі важливі електронні компоненти та чипи пам'яті зосереджені на одній стороні плати, ближче до роз'єму підключення. Фактично, це компактний накопичувач (аналог 2230 або 2242), розміщений на довшій платі стандарту 2280.

Велика частина текстоліту, яку погнув хлопець, може бути порожньою і не містити життєво важливих провідників. Якщо фізичного розриву доріжок у зоні розташування контролера та пам'яті не сталося, ці диски теоретично можуть працювати.

Для перевірки їх необхідно протестувати у зовнішній кишені для SSD. У найгіршому випадку, якщо відновлення неможливе, чіпи пам'яті NAND доведеться відправити на переробку.