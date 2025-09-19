В течение лета из стартапа Маска ушли сразу несколько топ-менеджеров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal.

Смотрите также Странный день в xAI: стартап Маска уволил 500 человек за раз и сразу начал искать новых

Почему руководители покидают xAI?

Среди них – финансовый директор Майк Либераторе, который проработал в компании всего три месяца и в июле перешел в OpenAI, главного конкурента xAI. Также свою должность оставил юрисконсульт Роберт Кил, проработавший чуть больше года. В сообщении в LinkedIn он поблагодарил команду и Маска, но намекнул, что между ними "есть разногласия в мировоззрениях". Еще одна знаковая потеря – Линда Яккарино, бывшая руководительница соцсети X, которая ушла в июле после более двух лет работы.

По данным Wall Street Journal, причиной увольнений стали конфликты с ближайшими советниками Маска – Джаредом Бирчаллом и Джоном Херингом. Они фактически руководят xAI ежедневно, тогда как Маск принимает финальные решения. Часть менеджеров была недовольна отсутствием четкой иерархии и считала финансовые прогнозы компании слишком оптимистичными.

Бирчалл, которого называют "правой рукой Маска", руководит несколькими его структурами – от Neuralink до Musk Foundation. Зато адвокат Маска Алекс Спиро назвал утверждения о спорах и сомнительных финансах безосновательными и "клеветническими". Представители xAI заявили, что Маск ведет компанию с "неизменным видением" и ставит развитие искусственного интеллекта на благо человечества своим главным приоритетом.

Массовые уходы руководителей происходят на фоне жесткой конкуренции в сфере ИИ. Meta активно переманивает инженеров высокими зарплатами, тогда как Anthropic демонстрирует более высокий уровень удержания кадров, чем конкуренты. Как сообщает издание Fortune, OpenAI и DeepMind также теряют специалистов.

Почему Илон Маск враждует с OpenAI?

Дополнительное напряжение создает личное противостояние Маска с Сэмом Альтманом из OpenAI – юридические споры между ними уже забрали немало ресурсов и стали причиной новых судебных исков, в частности против бывших сотрудников.

Несмотря на это, в конце августа Илон Маск и его компания xAI подали новый судебный иск против Apple и OpenAI.

В основе его новых претензий лежат обвинения в антиконкурентном сговоре и создании монополии на рынке искусственного интеллекта, что, по мнению миллиардера, препятствует развитию других инновационных проектов, таких как его Grok.