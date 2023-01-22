Луну и Землю разделяли всего 356570 километров. В то же время насладиться зрелищем люди не смогли, поскольку фазу молодая луна считают невидимой. Тогда Луна на несколько дней "прячется".

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Люди в сети шутят, что 2023 что-то задумал, и лучше Луну срочно развернуть и отправить обратно. Уже можно спрогнозировать, что в следующий раз она будет так близко к Земле только через 345 лет.

2022 год стал одним из самых теплых

В прошлом году в Институте космических исследований прогнозировали, что 2022 год будет существенно теплее его предшественника. В то же время, результаты превысили все ожидания. Они свидетельствуют, что 2022 год стал вообще одним из самых теплых лет в истории.

Ученые утверждают, что общая тепловая энергия в океане за прошедшие 12 месяцев установила новый рекорд. В океаны ушли более 90% тепла, задержанного выбросами парниковых газов.

Говорится, что 2022 стал рекордно теплым на 8,5 процента площади Земли. Там проживает около 850 миллионов человек.