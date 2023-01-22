Місяць та Землю розділяли всього 356 570 кілометрів. Водночас насолодитися видовищем люди не змогли, оскільки фазу молодик вважають невидимою. Тоді Місяць на декілька днів "ховається".

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Люди у мережі жартують, що 2023 рік щось замислив, і краще Місяць терміново розвернути та відправити назад. Вже можна спрогнозувати, що наступного разу він буде так близько до Землі лише через 345 років.

2022 став одним з найтепліших

Минулого року в Інституті космічних досліджень прогнозували, що 2022 рік буде суттєво теплішим, аніж його попередник. Водночас результати перевищили всі очіування. Вони свідчать, що 2022 став взагалі одним з найтепліших років в історії.

Вчені стверджують, що загальна теплова енергія в океані упродовж минулих 12 місяців встановила новий рекорд. В океани пішли понад 90% тепла, затриманого викидами парникових газів.

Мовиться, що 2022 став рекордно теплим на 8,5 відсотка площі Землі. Там проживає близько 850 мільйонів людей.