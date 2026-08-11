Что умеет новая нейросеть?

Как пишет Neowin, MAI-Image-2.6 показала заметно лучшие результаты, чем предыдущая версия 2.5, и поднялась в рейтинге Arena. Сейчас она уступает только модели GPT-Image-2 от OpenAI.

MAI-Image-2.6 теперь является второй по качеству моделью для преобразования текста в изображения в мире – она обогнала Nano Banana, Meta и Grok! Это фантастический момент для команды, которая неустанно двигалась вверх. Попробуйте ее прямо сейчас на Arena!

– прокомментировал в сети X руководитель направления Microsoft AI Мустафа Сулейман.

В Microsoft сообщили, что MAI-Image-2.6 лучше воспроизводит надписи внутри изображений, а также точнее работает с портретами и трехмерными объектами. Отдельно разработчики отмечают более реалистичные коммерческие и кинематографические кадры.



Результаты моделей генерации изображений на Arena / Изображение Arena

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Также в модели упростили работу с несколькими референсами одновременно и добавили более гибкие настройки для выбора разрешения, формата и логики рассуждений модели.

Более подробные технические детали компания обещает раскрыть в течение ближайших недель.

Разработка собственного генератора изображений Microsoft началась в октябре 2025 года, когда первая версия MAI-Image-1 стартовала на девятом месте в Arena. В марте 2026 года вышла MAI-Image-2, которая поднялась на третье место, уступив лишь алгоритмам gemini-3.1-flash-image-preview от Google и gpt-image-1.5-high-fidelity от OpenAI.

В мае 2026 года компания представила MAI-Image-2.5, что удержала третью позицию, а в прошлом месяце выпустила версию MAI-Image-2.5-Pro для высокоточного редактирования и создания деталей. Теперь MAI-Image-2.6 уже можно опробовать на платформе Arena, а в конце недели ее добавят в сервисы MAI Playground и Microsoft Foundry.