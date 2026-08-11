Що вміє нова нейромережа?

Як пише Neowin, MAI-Image-2.6 отримала помітно кращі результати, ніж попередня версія 2.5, і піднялася в рейтингу Arena. Наразі вона поступається лише моделі GPT-Image-2 від OpenAI.

MAI-Image-2.6 тепер є другою за якістю моделлю для перетворення тексту у зображення у світі – вона обігнала Nano Banana, Meta і Grok! Це фантастичний момент для команди, яка невтомно рухалася вгору. Спробуйте її просто зараз на Arena!

– прокоментував у мережі X керівник напряму Microsoft AI Мустафа Сулейман.

У Microsoft повідомили, що MAI-Image-2.6 краще відтворює написи всередині зображень, а також точніше працює з портретами та тривимірними об'єктами. Окремо розробники відзначають реалістичніші комерційні та кінематографічні кадри.



Результати моделей генерації зображень на Arena / Зображення Arena

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Також у моделі спростили роботу з кількома референсами одночасно та додали гнучкіші налаштування для вибору роздільної здатності, формату й логіки міркувань моделі.

Детальніші технічні подробиці компанія обіцяє розкрити протягом найближчих тижнів.

Розробка власного генератора зображень Microsoft почалася у жовтні 2025 року, коли перша версія MAI-Image-1 стартувала на дев'ятому місці в Arena. У березні 2026 року вийшла MAI-Image-2, яка піднялася на третю сходинку, поступившись лише алгоритмам gemini-3.1-flash-image-preview від Google та gpt-image-1.5-high-fidelity від OpenAI.

У травні 2026 року компанія представила MAI-Image-2.5, що втримала третю позицію, а минулого місяця випустила версію MAI-Image-2.5-Pro для високоточного редагування та створення деталей. Тепер MAI-Image-2.6 уже можна випробувати на платформі Arena, а наприкінці тижня її додадуть у сервіси MAI Playground та Microsoft Foundry.