Оказывается, мелкие частицы космической пыли обладают уникальными свойствами, которые могли стать решающим фактором в запуске биологических процессов. Согласно новой теории, поверхность микрометеоритов сама собирает протоклетки. Об этом пишет единственный автор исследования Иреп Гезен в своей работе, которая появилась 23 марта в журнале Astrobiology.

Как начинается жизнь?

Научные доказательства свидетельствуют, что твердые поверхности выступают критически важными платформами для пребиотической химии. Хотя большинство современных исследований используют сферические везикулы, свободно плавающие в жидкости, как модели примитивных клеток, новые эксперименты показывают, что твердые интерфейсы предлагают гораздо более сложные возможности для эволюции.

Было обнаружено, что оксидные минералы и даже фрагменты марсианских метеоритов способны автономно способствовать сборке и трансформации липидных протоклеток без химического катализа.

Этот сложный процесс базируется на собственной энергии твердых поверхностей, которая побуждает мембраны прилипать и радикально менять свою форму. Энергия поверхности определяется как объем работы, необходимый для создания единицы площади определенной грани, что тесно связано с поверхностным натяжением.

В отличие от обычных свободных везикул, протоклетки, возникающие на поверхностях, образуют чрезвычайно устойчивые колонии, сложные сети, соединенные нанотрубками для непосредственной транспортировки молекул, и специфические плоские структуры, способные к спонтанному слиянию. Такие особенности позволяют им оставаться целостными даже при резких изменениях солености или давления воды, тогда как обычные сферические модели при подобных условиях мгновенно разрушаются.

Какую роль в возникновении жизни могли сыграть микрометеориты?

Особое внимание в этом процессе привлекли микрометеориты – космические частицы размером от 10 до 2000 микрометров. Ежегодно на нашу планету попадает огромное количество такой пыли, что оценивается в диапазоне от 20 до 40 килотонн. Во время входа в атмосферу на огромных скоростях от 11 до 72 километров в секунду эти частицы подвергаются экстремальному нагреву, что может поднимать их температуру до 1700 градусов Цельсия. Этот физический процесс создает уникальную шероховатую, пористую и стекловидную текстуру, которой обычно нет у крупных метеоритов или типичных земных минералов.

Как выяснило исследование, на внешней поверхности и даже внутри микроскопических полостей микрометеоритов липидные отсеки формируются в большом количестве. Эксперименты с марсианским метеоритом Northwest Africa 7533 подтвердили, что внеземные породы способны превращать накопления амфифилов (или амфипатическое соединение – молекула, которая содержит как гидрофильную часть, так и гидрофобную) в потенциальных предшественников клеток.

Примечательно, что липиды архей гораздо лучше закрепляются на таких космических частицах, чем бактериальные аналоги. Это открытие подчеркивает глубокую связь между космосом и корнями эукариотической жизни, поскольку считается, что современные сложные клетки произошли именно от архей.

Благодаря своей мобильности и постоянному поступлению, микрометеориты могли выполнять роль природных лабораторий, доставляющих необходимые условия для жизни в каждый уголок планеты, включая ледники и пустыни. Кроме предоставления физической опоры, эти объекты содержат органические соединения, такие как аминокислоты и нуклеосновы, что делает их ключевыми игроками в истории происхождения жизни на Земле и потенциально на других планетах.