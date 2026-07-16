Микропластик теперь повсюду

Группа южнокорейских исследователей из Корейского научно-исследовательского института биологических наук и биотехнологий (KRIBB) совместно с коллегами из Корейского института океанических наук и технологий (KIOST) провела первое в мире сравнительное исследование накопления микропластика у обитателей гидротермальных источников. Результаты их работы, опубликованные в научном журнале Water Research, оказались тревожными: микрочастицы пластика обнаружены у 92% исследованных животных.

Ученые проанализировали глубоководных улиток рода Alviniconcha и мидий Bathymodiolus, которых собрали на глубине более 2000 метров. Образцы брали в двух удаленных регионах: бассейне Северного Фиджи в юго-западной части Тихого океана и Центральном Индийском хребте. Несмотря на значительное расстояние от человеческих поселений и огромную толщу воды, почти каждая исследованная особь несла в себе следы антропогенного воздействия. В среднем в одном организме обнаруживали 3,42 частицы пластика.

Пластиковое загрязнение теперь распространилось даже на экосистемы глубоководных гидротермальных источников, которые ранее считались одними из самых изолированных сред на Земле,

– прокомментировал один из ведущих авторов исследования, доктор Се-Чжу Ким.

Как образ жизни влияет на накопление мусора

Исследование показало, что путь попадания пластика в организм и место его накопления напрямую зависят от биологических особенностей вида и его стратегии питания. Улитки Alviniconcha, являющиеся типичными "пастбищными" животными, счищают микробные маты с поверхности гидротермальных труб и морского дна. У них микропластик концентрировался преимущественно в пищеварительной системе – желудке и пищеварительных железах. Ученые предполагают, что микробные пленки действуют как своеобразная ловушка, накапливая частицы, оседающие сверху.

В то же время мидии Bathymodiolus, питающиеся путем фильтрации воды, продемонстрировали совершенно иную картину. У них микропластик распределился равномерно по всем тканям, включая жабры и мышечную массу. Это свидетельствует о том, почему фильтраторы постоянно пропускают через себя загрязненную воду, что приводит к более глубокому проникновению микрочастиц в организм.

Наиболее распространенным полимером оказался полистирол, на долю которого пришлось 56 % всех находок. Этот материал массово используется для изготовления одноразовой посуды и упаковки, и его присутствие на такой глубине наглядно демонстрирует цену дешевого комфорта.

Региональный аспект: почему Индийский океан грязнее

Анализ выявил существенную разницу между двумя океаническими бассейнами. У животных из Индийского океана были обнаружены значительно более высокие концентрации пластика, чем у их сородичей из Тихого океана. После нормализации данных с учетом массы тела выяснилось, что обитатели Центрального Индийского хребта накопили в 14,7 раза больше микропластика на грамм массы.

Такой разрыв объясняют географическими и экономическими факторами. Индийский океан получает огромное количество отходов из густонаселенных и индустриальных регионов Южной Азии и Восточной Африки. Реки Ганг и Инд ежегодно выносят в океан миллионы тонн мусора, который благодаря муссонной циркуляции и океаническим течениям разносится на большие расстояния и в конечном итоге оседает на дно.

В тихоокеанских образцах концентрация была ниже, что исследователи связывают с меньшей плотностью прибрежного населения в районе Фиджи и ограниченным речным стоком.