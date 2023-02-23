Незащищенный сервер размещался в правительственном облаке Microsoft Azure, предназначенном для клиентов из Министерства обороны. Его использовали для обмена конфиденциальными, но несекретными правительственными данными.

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Что известно

Проблему обнаружил исследователь информационной безопасности Анураг Сен, проинформировавший о находке журналистов издания TechCrunch, чтобы те помогли предупредить об утечке правительство США. Согласно данным, сервер был впервые замечен в открытом доступе 8 февраля 2023 года. До конца неясно, почему это произошло. Скорее всего, виной тому была чья-то небрежность и неправильная конфигурация.

Оставленный без пароля сервер содержит около трех терабайтов внутренних писем , многие из которых касались Командования специальных операций ВС США (USSOCOM).

, многие из которых касались Командования специальных операций ВС США (USSOCOM). Отсутствие пароля позволяло любому человеку получить доступ к конфиденциальным данным, просто зная IP-адрес сервера.

Источник пишет, что сервер был заполнен внутренней почтой военных за многие годы .

. Некоторые письма содержали конфиденциальную информацию о персонале.

В одном из файлов вообще обнаружили заполненную анкету SF-86, которую заполняют федеральные служащие, желающие получить допуск к секретным данным. Журналисты объясняют, что эти анкеты содержат важную личную информацию и данные о состоянии здоровья, необходимые для проверки людей, прежде чем их допустят к работе с секретными данными.

Также в анкетах присутствуют биографические сведения о лицах, имеющих допуск к секретным сведениям, что может оказаться ценной информацией для иностранных спецслужб.

TechCrunch отмечает, что редакции не удалось обнаружить среди писем секретные данные.

После того как журналисты связались с USSOCOM, сервер защитили должным образом, и он исчез из открытого доступа в прошлый понедельник. Расследование этого инцидента продолжается, однако пока неизвестно, успел ли кто-нибудь обнаружить этот сервер и хранившиеся на нем данные. Ведомство не комментирует этот вопрос.