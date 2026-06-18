Компания Midjourney представила новое направление деятельности под названием Midjourney Medical. Первым продуктом подразделения станет Midjourney Scanner — система ультразвукового сканирования всего тела, которая, по замыслу разработчиков, сможет создавать подробную трехмерную карту организма менее чем за 60 секунд. Об этом пишет Engadget.

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Что именно создает Midjourney?

В компании признают, что этот проект практически не связан с тем, чем Midjourney занималась ранее. Однако руководство решило расширить сферу деятельности и попробовать свои силы в медицинских технологиях.

В своём блоге компания описала амбициозную цель: создать технологию, которая будет столь же информативной, как магнитно-резонансная томография, но такой же простой и доступной, как посещение спа-салона.

Процедура выглядит довольно необычно. Человек встает на специальную платформу, после чего постепенно погружается в воду со скоростью около 5 сантиметров в секунду. Вокруг тела располагается кольцо из примерно 500 тысяч микроскопических элементов размером с песчинку. Каждый из них может как излучать ультразвуковые волны, так и фиксировать их отражение от тканей организма.

В Midjourney сравнивают этот процесс с эхолокацией дельфинов. По словам разработчиков, во время сканирования человек фактически оказывается в окружении "полмиллиона крошечных дельфинов", которые одновременно исследуют его тело со всех сторон.

Результатом должна стать высокоточная трехмерная модель организма с детализацией до долей миллиметра. В компании утверждают, что качество полученных данных будет напоминать современные МРТ-снимки, но создаваться почти в сто раз быстрее.

Для сравнения: полное обследование с помощью магнитно-резонансной томографии обычно длится от 60 до 90 минут.

Кто помогает Midjourney создавать медицинское устройство?

Известно, что Midjourney работает над проектом совместно с Butterfly Network — американской компанией, специализирующейся на портативных ультразвуковых устройствах.

Еще в ноябре 2025 года Midjourney заключила лицензионное соглашение с Butterfly Network и получила эксклюзивные права на использование её технологии ultrasound-on-chip, которая позволяет интегрировать возможности ультразвуковой диагностики непосредственно в компактные электронные системы.

Руководит проектом Ахмад Аббас, который присоединился к Midjourney в конце 2023 года. Ранее он работал в Apple над гарнитурой Apple Vision Pro.

Когда появятся первые центры сканирования?

В течение ближайших 12 месяцев компания планирует совершенствовать алгоритмы обработки данных, проводить исследовательские испытания и работать над второй версией оборудования.

Первый центр Midjourney Spa с установленными сканерами должен открыться в следующем году в Сан-Франциско. После этого компания намерена получить одобрение от FDA на использование диагностических возможностей устройства.

В 2028 году Midjourney рассчитывает представить третье поколение сканера. Оно должно получить собственные специализированные микрочипы, которые позволят значительно улучшить качество изображения и приблизить технологию к уровню традиционных систем медицинской визуализации.

Каковы амбиции компании?

Планы Midjourney выходят далеко за пределы одного устройства. К 2031 году компания хочет развернуть по всему миру около 50 тысяч сканеров. По мнению её представителей, массовое внедрение ранней диагностики может кардинально изменить систему здравоохранения.

В компании заявляют: "Мы считаем, что при достаточном уровне ранней визуализации в будущем мир сможет избежать 30% всех смертей и 50% всех расходов на здравоохранение".

Впрочем, пока эти цифры остаются долгосрочной целью, а не подтвержденным результатом. Впереди Midjourney ждут клинические испытания, регуляторные проверки и доказательство того, что новая технология действительно способна конкурировать с современными методами медицинской диагностики.

Если проект окажется успешным, Midjourney может стать одним из самых ярких примеров того, как компания из сферы искусственного интеллекта превращается в игрока медицинского рынка.