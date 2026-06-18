Компанія Midjourney представила новий напрямок діяльності під назвою Midjourney Medical. Першим продуктом підрозділу стане Midjourney Scanner – система ультразвукового сканування всього тіла, яка, за задумом розробників, зможе створювати детальну тривимірну карту організму менш ніж за 60 секунд. Про це пише Engadget.

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Що саме створює Midjourney?

У компанії визнають, що цей проєкт практично не пов'язаний із тим, чим Midjourney займалася раніше. Проте керівництво вирішило розширити сферу діяльності та спробувати себе в медичних технологіях.

У своєму блозі компанія описала амбітну мету: створити технологію, яка буде настільки ж інформативною, як магнітно-резонансна томографія, але такою ж простою та доступною, як відвідування спа-салону.

Процедура виглядає доволі незвично. Людина стає на спеціальну платформу, після чого поступово занурюється у воду зі швидкістю близько 5 сантиметрів на секунду. Навколо тіла розташовується кільце з приблизно 500 тисяч мікроскопічних елементів розміром із піщинку. Кожен із них може як випромінювати ультразвукові хвилі, так і фіксувати їхнє відбиття від тканин організму.

У Midjourney порівнюють цей процес із ехолокацією дельфінів. За словами розробників, людина під час сканування фактично опиняється в оточенні "пів мільйона крихітних дельфінів", які одночасно досліджують її тіло з усіх боків.

Результатом має стати високоточна тривимірна модель організму з деталізацією до часток міліметра. У компанії стверджують, що якість отриманих даних нагадуватиме сучасні МРТ-знімки, але створюватиметься майже у сто разів швидше.

Для порівняння, повне обстеження за допомогою магнітно-резонансної томографії зазвичай триває від 60 до 90 хвилин.

Хто допомагає Midjourney створювати медичний пристрій?

Відомо, що Midjourney працює над проєктом разом із Butterfly Network – американською компанією, яка спеціалізується на портативних ультразвукових пристроях.

Ще у листопаді 2025 року Midjourney уклала ліцензійну угоду з Butterfly Network і отримала ексклюзивні права на використання її технології ultrasound-on-chip, яка дозволяє інтегрувати можливості ультразвукової діагностики безпосередньо в компактні електронні системи.

Керує проєктом Ахмад Аббас, який приєднався до Midjourney наприкінці 2023 року. Раніше він працював в Apple над гарнітурою Apple Vision Pro.

Коли з'являться перші центри сканування?

Протягом найближчих 12 місяців компанія планує вдосконалювати алгоритми обробки даних, проводити дослідницькі випробування та працювати над другою версією обладнання.

Перший центр Midjourney Spa зі встановленими сканерами має відкритися наступного року в Сан-Франциско. Після цього компанія має намір отримати схвалення від FDA для використання діагностичних можливостей пристрою.

У 2028 році Midjourney розраховує представити третє покоління сканера. Воно повинно отримати власні спеціалізовані мікрочипи, які дозволять значно покращити якість зображення та наблизити технологію до рівня традиційних систем медичної візуалізації.

Які амбіції у компанії?

Плани Midjourney виходять далеко за межі одного пристрою. До 2031 року компанія хоче розгорнути по всьому світу близько 50 тисяч сканерів. На думку її представників, масове впровадження ранньої діагностики може кардинально змінити систему охорони здоров'я.

У компанії заявляють: "Ми вважаємо, що за достатнього рівня ранньої візуалізації в майбутньому світ може уникнути 30% усіх смертей і 50% усіх витрат на охорону здоров'я".

Втім, поки що ці цифри залишаються довгостроковою метою, а не підтвердженим результатом. Попереду на Midjourney чекають клінічні випробування, регуляторні перевірки та доведення того, що нова технологія дійсно здатна конкурувати з сучасними методами медичної діагностики.

Якщо проєкт виявиться успішним, Midjourney може стати одним із найяскравіших прикладів того, як компанія зі сфери штучного інтелекту перетворюється на гравця медичного ринку.