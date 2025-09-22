Новый Montblanc Digital Paper – это планшет с черно-белым e-ink дисплеем и цифровым пером, стилизованным под классический Meisterstück. Пользователь может делать заметки, рисовать или оставлять комментарии в книгах в форматах epub и PDF. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Montblanc.

Что предлагает Montblanc Digital Paper?

Технических деталей немного: в корпусе из алюминия батарея емкостью 3740 мА-ч, хотя время автономной работы компания не уточняет. Перо крепится на магнитные к кожаной боковой панели и заряжается беспроводно, поддерживая более 4000 уровней чувствительности к нажиму.

Особое внимание Montblanc уделила сменным наконечникам пера, имитирующим три разных типа бумаги.

Ранее компания экспериментировала с цифровым письмом в линейке Augmented Paper и создавала стилусы для Samsung, но собственный e-ink планшет для нее – новый шаг. Для тех, кто ищет больше возможностей за меньшие деньги, на рынке есть альтернатива – Remarkable Paper Pro за 629 долларов с поддержкой цвета. Однако Montblanc делает ставку на ощущение эксклюзивности.

Как сообщает The Verge, Устройство позиционируют как предмет роскоши: оно будет гармонично смотреться на массивном дубовом столе рядом с золотым именным жетоном. Для еще большей элегантности планшет можно оснастить кожаным футляром из телячьей кожи стоимостью 205 долларов.

Где используют e-ink дисплеи чаще всего?

Электронные книги остаются самым популярным применением e-ink технологии. Они создают комфортные условия для чтения, похожи на бумагу, и позволяют хранить тысячи книг на одном устройстве. Глобальный рынок электронных книг вырос с 1,6 миллиарда долларов в 2020 году до ожидаемых 2,2 миллиарда в 2027 году.

В общественных местах e-ink дисплеи используются для информационных табло, расписаний транспорта и рекламных вывесок. Они обеспечивают превосходную видимость при различных условиях освещения и могут работать годами без технического обслуживания.

Однако технология имеет ограничения: медленная скорость обновления делает ее непригодной для видео, ограниченная цветовая палитра и относительно высокая стоимость по сравнению с традиционными LCD дисплеями. Также возможен эффект "призраков", когда остатки предыдущего изображения видимы на экране.