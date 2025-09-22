Новий Montblanc Digital Paper – це планшет із чорно-білим e-ink дисплеєм та цифровим пером, стилізованим під класичний Meisterstück. Користувач може робити нотатки, малювати чи залишати коментарі в книгах у форматах epub та PDF. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Montblanc.

Що пропонує Montblanc Digital Paper?

Технічних деталей небагато: у корпусі з алюмінію батарея місткістю 3740 мА·год, хоча час автономної роботи компанія не уточнює. Перо кріпиться на магнітні до шкіряної бічної панелі та заряджається бездротово, підтримуючи понад 4000 рівнів чутливості до натиску.

Особливу увагу Montblanc приділила змінним наконечникам пера, що імітують три різні типи паперу.

Раніше компанія експериментувала з цифровим письмом у лінійці Augmented Paper та створювала стилуси для Samsung, але власний e-ink планшет для неї – новий крок. Для тих, хто шукає більше можливостей за менші гроші, на ринку є альтернатива – Remarkable Paper Pro за 629 долларів із підтримкою кольору. Проте Montblanc робить ставку на відчуття ексклюзивності.

Як повідомляє The Verge, Пристрій позиціюють як предмет розкоші: він гармонійно виглядатиме на масивному дубовому столі поряд із золотим іменним жетоном. Для ще більшої елегантності планшет можна оснастити шкіряним футляром з телячої шкіри вартістю 205 долларів.

Де використовують e-ink дисплеї найчастіше?

Електронні книги залишаються найпопулярнішим застосуванням e-ink технології. Вони створюють комфортні умови для читання, схожі на папір, та дозволяють зберігати тисячі книг на одному пристрої. Глобальний ринок електронних книг зріс з 1,6 мільярда доларів у 2020 році до очікуваних 2,2 мільярда у 2027 році.

У громадських місцях e-ink дисплеї використовуються для інформаційних табло, розкладів транспорту та рекламних вивісок. Вони забезпечують чудову видимість за різних умов освітлення та можуть працювати роками без технічного обслуговування.

Проте технологія має обмеження: повільна швидкість оновлення робить її непридатною для відео, обмежена кольорова палітра та відносно висока вартість порівняно з традиційними LCD дисплеями. Також можливий ефект "привидів", коли залишки попереднього зображення видимі на екрані.