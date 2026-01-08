Project Maxwell – это эксперимент Motorola в сфере персональных AI-устройств. Во время демонстрации на CES 2026 стало понятно, что устройство создано как постоянный цифровой спутник. Оно оснащено камерой для анализа окружения, тремя микрофонами для восприятия звуков и динамиком, через который отвечает на запросы пользователя. Для взаимодействия с другими гаджетами используется платформа Qira, а за интеллект отвечает Google Gemini. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Mobilesyrup.

Сможет ли Project Maxwell заинтересовать пользователей?

На практике Project Maxwell может описывать то, что "видит", отвечать на простые вопросы, помогать с навигацией через Google Maps и выполнять живой перевод. Голос Qira звучит естественно и дружелюбно, что создает ощущение общения не с программой, а с ассистентом.

Как пишет Mashable, отдельное внимание Motorola уделила дизайну. Project Maxwell выглядит как аксессуар – его можно носить на цепочке или закреплять как пин с помощью магнита. Устройство доступно в разных цветах, что логично учитывая сотрудничество бренда с Pantone. Такой подход подчеркивает желание компании сделать носимую электронику модной, а не только функциональной.

Несмотря на это, перспективы массового спроса остаются сомнительными. Project Maxwell пока работает только с устройствами Motorola и Lenovo. Для пользователей вне этой экосистемы покупка выглядит малопривлекательной, если они не планируют менять смартфон или ноутбук. Также непонятно, потребует ли Qira отдельной подписки или доступа к Gemini Pro. Хотя это все равно выглядит более простым вариантом, чем отдельный тарифный план, который был необходим для Humane AI Pin, перспектива еще одного ежемесячного платежа может отпугнуть часть аудитории.

В теории Project Maxwell может стать более полезным в сочетании с другими AI-функциями Motorola. Среди них – Next Move, которая пытается предсказать следующие действия пользователя, и Pay Attention, который поддерживает встречи и разговоры с автоматической транскрипцией. Например, устройство могло бы заметить, что человек выходит из дома, и напомнить о ключах, но пока это лишь гипотетический сценарий.

Motorola демонстрирует готовность экспериментировать и искать новые форматы после неудач конкурентов. Project Maxwell выглядит продуманнее Humane AI Pin, но без полноценного тестирования в реальных условиях сложно сказать, станет ли этот AI-компаньон действительно нужным для широкой аудитории.